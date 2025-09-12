Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes

Simplifiez-vous la vie et rendez-la plus agréable avec quatre recettes lumineuses définies à l’avance et concoctées spécialement pour vos tâches quotidiennes : Energize, Concentrate, Read et Relax. lm a busy mind. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer la journée ou à maintenir votre concentration tandis que les ambiances aux tons chauds, Read et Relax, aident à favoriser une lecture agréable et à calmer vos esprits.