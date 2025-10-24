Boîtier de synchronisation Play HDMI
Synchronisez vos lampes intelligentes au contenu de votre écran de télévision grâce au boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI. Les quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos appareils multimédia à votre configuration Hue, afin de créer un affichage rapide et transparent de lampes intelligentes en couleur qui réagissent au contenu que vous regardez ou écoutez et reflètent ce dernier.
Le prix actuel est $319.99
Points forts des produits
- Pont Philips Hue requis
- Synchronisez vos lampes à n’importe quel appareil HDMI
- Prend en charge Dolby Vision, HDR10+ et 4K
- Réglez l’intensité et la luminosité
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques
Métal