Synchronisez vos lampes intelligentes au contenu de votre écran de télévision grâce au boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI. Les quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos appareils multimédia à votre configuration Hue, afin de créer un affichage rapide et transparent de lampes intelligentes en couleur qui réagissent au contenu que vous regardez ou écoutez et reflètent ce dernier.