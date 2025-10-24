Aide
Boîtier de synchronisation Play HDMI

Synchronisez vos lampes intelligentes au contenu de votre écran de télévision grâce au boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI. Les quatre ports HDMI vous permettent de connecter vos appareils multimédia à votre configuration Hue, afin de créer un affichage rapide et transparent de lampes intelligentes en couleur qui réagissent au contenu que vous regardez ou écoutez et reflètent ce dernier.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Pont Philips Hue requis
  • Synchronisez vos lampes à n’importe quel appareil HDMI
  • Prend en charge Dolby Vision, HDR10+ et 4K
  • Réglez l’intensité et la luminosité
Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

    Métal

Durabilité

Environnement

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Alimentation

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

