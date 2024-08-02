Vente
Signe gradient table lamp in white + Bridge Pro
Add modern style and a smart gradient of light with the Hue Signe table lamp in white and a Bridge Pro. A dynamic colorful blend of light for desks, shelves, and bedside tables.
Le prix actuel est $110.49, le prix d'origine est $129.99
Points forts des produits
- White and colored light
- Wash the wall with light
- Smooth color blending
- Bridge Pro simple setup
- Control with app, voice, or accessories
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Non seulement la lampe de table Signe à dégradé de lumière s’intègre harmonieusement à votre décoration intérieure avec sa conception élancée et élégante et sa couleur blanche, mais elle mélange aussi plusieurs couleurs pour décorer les murs d’un dégradé de lumière unique.Lampe de table Signe à dégradé de lumière
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
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