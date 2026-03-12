Clé de sécurité de la sonnette filaire Hue
1 / 1: Gros plan de l’avant de Hue Clé de sécurité de la sonnette filaire Hue
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À propos de Clé de sécurité de la sonnette filaire Hue
La vis a-t-elle été perdue ou endommagée? Remplacez la vis de sécurité de votre sonnette vidéo filaire par cette vis. Outil pour vis de sécurité inclus pour faciliter l’installation.
- Pièce de rechange
- Pour une sonnette vidéo filaire
- Comprend un outil de sécurité et un vis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103190024
Conception et finition
- Couleur principale du produit
- Acier inoxydable
- Matériau principal du produit
- Métal
Caractéristiques de la lumière
- Effets dynamiques
- Yes
Divers
- Type
- Pièces de rechange
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 8721103190024
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,02 kg
- Hauteur
- 86 mm
- Longueur
- 52 mm
- Largeur
- 28 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004294701
Renseignements sur l‘emballage
- EAN
- 8721103190024
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale du produit
- 4,6 mm
- Longueur totale du produit
- 5,4 mm
- Largeur totale du produit
- 2 mm
- Diamètre total du produit
- 5,4 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Systèmes pris en charge
- Norme Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Technologie sans fil
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Documentation produit
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage