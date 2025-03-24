Choisissez le type de produit que vous avez ci-dessous pour savoir comment le connecter à votre système d’éclairage intelligent.
Guides de configuration des produits Philips Hue
Trousses de démarrage
Obtenez des instructions sur la configuration d'un kit de démarrage.
Ampoules et lampes
Obtenez des instructions sur la configuration des ampoules, des lampes sur pieds, des lampes de table, des luminaires, etc.
Lumières qui incluent un accessoire
Obtenez des instructions sur la configuration des lumières fournies avec un accessoire, tel qu'un gradateur ou un bouton intelligent.
Systèmes d’éclairage d’extérieur
Obtenez des instructions sur la configuration des lumières extérieures.
Accessoires
Obtenez des instructions sur la configuration d'une box de synchronisation ou d'autres accessoires.
Sécurité
Obtenez des instructions sur la configuration des caméras et des capteurs de sécurité.
Foire aux questions
Comment ajouter mon appareil Philips Hue avec un code QR ?
Où puis-je trouver les codes QR sur mes appareils Philips Hue ?
Je ne trouve pas le code QR sur mon appareil. Que dois-je faire ?
Puis-je scanner les codes QR de plusieurs appareils pour les ajouter tous à mon Bridge en même temps ?
Puis-je ajouter plusieurs appareils pour plusieurs salles en scannant leurs codes QR ?
Je ne peux pas scanner le code QR. Que dois-je faire ?
Puis-je scanner le code QR sur un appareil Philips Hue plus ancien pour l'ajouter à mon Hue Bridge ?
Ai-je besoin d'une connexion Internet pour ajouter des appareils à mon Bridge en scannant leurs codes QR ?
Puis-je scanner un code QR sur un appareil Philips Hue pour l'ajouter à mon Système si je n'ai pas de Hue Bridge ?
Puis-je ajouter un produit déjà configuré en scannant son code QR ?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.