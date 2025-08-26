Philips Hue propose une grande variété d’accessoires à utiliser avec vos lumières Smart. Obtenez les bonnes instructions de configuration en sélectionnant votre produit ci-dessous.
Guide d’installation
Philips Hue propose une grande variété d’accessoires à utiliser avec vos lumières Smart. Obtenez les bonnes instructions de configuration en sélectionnant votre produit ci-dessous.
Découvrez la différence entre l’utilisation de Philips Hue avec Bluetooth et son utilisation avec un pont Hue.
Découvrez tous les avantages de l’éclairage intelligent, y compris la création d’une ambiance idéale et d’un éclairage immersif.
Consultez les conseils sur la configuration de votre système d’éclairage intelligent.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.