Un téléviseur dans un salon moderne, éclairé par une Play wall washer Hue Play et des lampes Play, qui se synchronisent avec le contenu à l’écran pour créer une expérience de divertissement immersive et dynamique.

Hue Sync pour Apple TV : transformez votre expérience de home cinéma

25 août 2026


Configurez Hue Sync avec Apple TV pour transformer votre divertissement à domicile, passant d'une simple session de visionnage à une expérience sensorielle totalement immersive. Avec cette configuration, votre éclairage connecté réagit en temps réel à chaque explosion, coucher de soleil ou pulsation musicale créant un lien entre votre écran et la pièce. Que vous regardiez le dernier blockbuster ou que vous jouiez à un jeu dynamique sur Apple Arcade, l’intégration Philips Hue sync box Apple TV permet à votre espace de s’accorder avec ce qui se passe sur votre téléviseur.

 

Ce dont vous avez besoin pour votre configuration Hue Sync pour Apple TV

Pour créer une expérience immersive d’éclairage Apple TV, il vous faudra quelques composants essentiels qui travaillent ensemble :

Choisissez votre méthode de synchronisation

Synchronisation d’écran Philips Hue Play

Play screen sync est un appareil dédié à la synchronisation d’écran qui utilise un objectif fisheye pour analyser en temps réel les couleurs, les mouvements et l’intensité du contenu affiché sur votre écran de télévision. Parce qu’il lit ce qui se passe directement à l’écran, il fonctionne parfaitement avec Apple TV et d’autres sources de contenu connectées à votre téléviseur.

Un dispositif de synchronisation d'écran Philips Hue Play équipé d'une lentille fisheye, fixé sur un téléviseur et détectant le contenu affiché à l'écran.

Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

La Play HDMI sync box 4K s’installe entre votre Apple TV et votre téléviseur, synchronisant les luminaires Hue compatibles avec le contenu transmis via HDMI. Elle prend en charge une résolution 4K de haute qualité à un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, ce qui la rend idéale pour le streaming, les films, les sports et les jeux de tous les jours.

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Pour les home cinémas avancés et les configurations de jeu de nouvelle génération, la Philips Hue Play HDMI sync box 8K prend en charge HDMI 2.1, 8K à 60 Hz et 4K jusqu’à 120 Hz, tout en offrant une synchronisation lumineuse réactive.

Apple TV (HD ou 4K)

Tous les modèles modernes d’Apple TV sont compatibles avec les systèmes de divertissement Philips Hue.

Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro

UnPhilips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro est nécessaire pour créer un espace de divertissement et débloquer une synchronisation immersive avec jusqu’à 10 luminaires Hue compatibles avec la couleur.

Éclairages Hue Philips compatibles avec la couleur

Pour une expérience des plus immersives, utilisez des éclairages compatibles avec la couleur comme les rubans LED Play gradient, les rubans LED Play Gradient Pro, les Play light bars, les lampes Signe à effet dégradé ou les lampes Play wall washer.

 

Appareillage d’éclairage connecté pour votre installation de synchronisation Hue

Nouveau
Synchronisation d’écran Philips Hue Play

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CHF 120.00

Nouveau
Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K

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CHF 150.00

Bientôt disponible
Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 65"

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CHF 100.00

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Bande lumineuse à effet dégradé Philips Hue Play 85"

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CHF 120.00

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Créez un kit
Bridge Pro

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CHF 150.00

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

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CHF 350.00

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 65"

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CHF 160.00

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 85"

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Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro 100"

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CHF 200.00

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Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

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CHF 210.00

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

CHF 230.00

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

CHF 260.00

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Grand lampadaire Hue Play

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CHF 150.00

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Lampe à poser Hue Play

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CHF 80.00

Projecteur mural Hue Play

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CHF 210.00

Découvrir Huegestion d'éclairage et Bandeaux LED de rubans LED.

Étape 1 : Créez un espace de loisirs

Avant de synchroniser vos lampes avec Apple TV, ouvrez l’application Philips Hue et créez un espace de loisirs. Cela vous permet de positionner virtuellement vos lampes pour qu’elles puissent réagir fidèlement à l’action à l’écran.

Une fois votre espace de loisirs configuré, vous utiliserez l’onglet Synchronisation dans l’application Hue pour démarrer et gérer la synchronisation.

Vous souhaitez synchroniser vos lampes avec Apple Music sur Apple TV ? Il suffit de passer en mode Musique dans l’onglet Synchronisation pour créer une expérience d’éclairage dynamique qui réagit au rythme et à l’énergie de votre musique.

Combinez le fait de regarder une Apple TV avec un éclairage de spectacle Philips Hue synchronisé au contenu à l’écran, créant une expérience de home cinéma immersive.

Étape 2 : Connectez l’Apple TV à votre configuration de synchronisation Hue

Le processus de configuration dépend de la solution de synchronisation que vous choisissez.

Utilisation de Play screen sync

Positionnez le dispositif Play screen sync selon les instructions de configuration et terminez la configuration dans l’application Hue. Une fois la configuration terminée, il suffit de commencer la synchronisation depuis l’onglet Synchronisation et de lancer du contenu sur l’Apple TV.

Utilisation de la Play HDMI sync box 4K ou 8K

1. Connectez l’Apple TV à l’une des entrées HDMI de la Sync Box.
2. Connectez la sortie de la sync box à votre téléviseur.
3. Finalisez la configuration dans l'application Hue.
4. Activez les options de synchronisation automatique si vous le souhaitez.
5. Ouvrez Apple TV et commencez à visionner.

Un boîtier Philips Hue Play HDMI sync box 4K placé sur un système de divertissement devant une télévision.

Les deux boîtiers de synchronisation prennent en charge les contenus Apple TV, y compris les films, les séries, les sports et les jeux Apple Arcade.

Découvrir la synchronisation Hue avec un téléviseur

 

Enrichissez votre installation de divertissement Hue

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Grand lampadaire Hue Play

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CHF 150.00

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Lampe à poser Hue Play

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CHF 80.00

Créez un kit
Bridge Pro

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Créez un kit
Lampe à poser Gradient Signe

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Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

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Projecteur mural Hue Play

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Hue Play pack x2

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Lampe à poser portable Hue Go

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CHF 170.00

Hue Play Gradient Light Tube Compact

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CHF 210.00

Hue Play Gradient Light Tube Large

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CHF 230.00

Lampe à poser portable Hue Go

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CHF 170.00

Lampe à poser Gradient Signe

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CHF 225.00

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Lampadaire Gradient Signe

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CHF 340.00

Lampe à poser Bloom

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CHF 100.00

Découvrir les lampadaires et les lampes à poserHue.

 

Optimisation avancée : réglage de l’intensité et commande vocale

Pour vraiment maîtriser votre configuration Philips Hue sync box Apple TV, expérimentez différents niveaux d’intensité de synchronisation. « Subtil » est parfait pour les drames et documentaires au rythme lent, tandis que des réglages plus intenses peuvent rendre les films d’action, les sports et les jeux Apple Arcade encore plus immersifs.

Parce que Philips Hue fonctionne avec Apple HomeKit, vous pouvez utiliser Siri pour contrôler votre éclairage sans quitter votre canapé. Ajustez la luminosité, activez les scènes ou créez l’ambiance parfaite avant de commencer à regarder. Créez des scènes de divertissement dédiées dans l’application Hue, puis lancez-les instantanément via l’application Apple Home ou avec les commandes vocales Siri.

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