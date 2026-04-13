Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)

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Gros plan de l'avant de Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)
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À propos du Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)

Doté de la forme audacieuse de l'ampoule Ellipse Lightguide et d'un pied noir texturé et brillant, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.

  • Comprend une ampoule Lightguide
  • Comprend une base de lampe imprimée en 3D
  • Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
  • Fabriqué avec des matériaux recyclés
  • Finition brillante couleur noire
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