Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

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Gros plan de l'avant de Luminaires extérieurs Festavia curtain lights - 1,35 x 2m, 250LED
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  • Garantie 2 ans

À propos du Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

Enrobez votre maison d’un rideau de lumière magique ! Conçues pour être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur, les lampes Festavia illuminent chaque moment d’éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid le long de chaque guirlande, pour toute saison, célébration ou ambiance. À placer devant les fenêtres, sur les murs ou au-dessus des lits. Utilisez-les en extérieur toute l'année grâce à l'indice de protection IP54 (intempéries). Décorez façades, patios et balcons avec la lueur magnifique des lampes en rideau et personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques lorsque vous utilisez Festavia avec un Hue Bridge. Choisissez des étoiles scintillantes, des flammes dansantes ou le clignotement d'une bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Intégrée de manière transparente à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos lampes d'intérieur et d'extérieur, avec un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

  • 1,35 x 2 m avec 250 LED
  • Blanc et dégradés de couleurs
  • Synchronisation de la musique et effets dynamiques
  • Câble transparent
  • Utilisation intérieure ou extérieure

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Nouveau
Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

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Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

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Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€269,99

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Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Applique murale extérieure Econic

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LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€199,99

Promotion
Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue

€499,98

€474,98

Borne d’éclairage extérieure Calla

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Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€179,99

Il ne reste que quelques exemplaires

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Offre
Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Sphérique - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)

Lumière blanche froide à chaude
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€59,99

Guirlandes lumineuses Festavia

Guirlandes lumineuses Festavia

Créez un gradient de couleur
250 LED couleur connectées
Cordon de 20 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

€229,99

Nouveau
Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° 5 m

Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° 5 m

Lumière blanche et colorée 360°
Lumière uniforme OmniGlow
Se découpe pour s'adapter à votre espace
Contrôle intelligent avec l’app Hue

€529,99

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A60 - Ampoule connectée E27 - 810

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€99,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

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Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
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€99,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

7 m de guirlandes lumineuses
10 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€169,99

Extension de câble extérieure 2,5 m

Extension de câble extérieure 2,5 m

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m

€14,99

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Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€119,99

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