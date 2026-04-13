Signe gradient pendant

Nouveau
Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Signe gradient pendant
En stock
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite à partir de 50 €
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Signe gradient pendant

La suspension Signe gradient pendant allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste et ultra-fin en position horizontale au plafond, puis orientez-le pour mettre en valeur les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le bureau à domicile ou les pièces à vivre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante, un éclairage direct blanc froid fonctionnel pour les tâches quotidiennes et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Blanc et dégradé de couleurs
  • Effets d'éclairage de façade et de lumière directe
  • Tournez pour diriger la lumière selon le besoin
  • Profil ultra-fin
  • Finition aluminium noir

Produits tendances

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

Nouveau
Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Offre
Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

RGBIC
Couleur néon
Pliez-le pour obtenir la forme voulue
Application et commande vocale
energy.link.label

€169,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€24,99

Nouveau
Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Offre
Projecteur extérieur Discover

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€209,99

Exclusif
Ellipse - Ampoule connectée E27

Ellipse - Ampoule connectée E27

Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€104,99

Offre
Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€47,99

Offre
Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
energy.link.label

€269,99

Offre
Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Lightstrip LED ultra-lumineux Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
2 900 lumens
energy.link.label

€109,99

Offre
Iris cuivre édition spéciale

Iris cuivre édition spéciale

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€149,99

Offre
Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€39,99

Offre
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay