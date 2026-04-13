Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Nouveau
Gros plan de l'avant de Luminaires extérieurs Festavia net lights - 1 m x 3,5m, 250LED
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  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Garantie 2 ans

À propos du Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Enveloppez votre jardin d’un filet de lumière magique ! Conçu pour un usage extérieur, le filet lumineux Festavia anime chaque instant grâce à un éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid, parfaits pour toute saison, célébration ou ambiance. Recouvrez buissons, clôtures ou rampes de balcon avecdles filets Festavia pour donner vie à chaque espace. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques : étoiles scintillantes, flammes dansantes ou doux clignotement façon bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos Hue lampes d'extérieur et offre un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

  • 1 x 3.5 m avec 250 LED
  • Blanc et dégradés de couleurs
  • Synchronisation de la musique et effets dynamiques
  • Câble noir
  • Usage extérieur

Produits tendances

Nouveau
Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m

21 m de guirlandes lumineuses
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€299,99

Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€259,99

Il ne reste que quelques exemplaires

Offre
Plafonnier Centris 4 spots

Plafonnier Centris 4 spots

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€509,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension

Extension de guirlande lumineuse 21 m
30 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€269,99

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T pour LowVolt

Connecteur en T
Compatible LowVolt
Pour une utilisation en extérieur (IP67)

€14,99

Applique murale extérieure Econic

Applique murale extérieure Econic

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€199,99

Plafonnier moyen Xamento

Plafonnier moyen Xamento

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€234,99

Exclusif
Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)

Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)

Comprend une ampoule Lightguide
Comprend une base de lampe imprimée en 3D
Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
Fabriqué avec des matériaux recyclés

€164,99

Exclusif
Lampe à poser en forme de dôme pour ampoules Lightguide (noir)

Lampe à poser en forme de dôme pour ampoules Lightguide (noir)

Conçu pour les ampoules ellipse Lightguide
Noir
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Finition brillante

€60,00

Promotion
Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

Pack : Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue

€499,98

€474,98

Nouveau
Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

Festavia curtain lights - 1,35 x 2 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Borne d’éclairage extérieure Calla

Borne d’éclairage extérieure Calla

Basse tension
Finition noire mate
104 x 402 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€179,99

Il ne reste que quelques exemplaires

Tap dial switch

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Éclairage blanc et coloré
Commandez chaque lumière individuellement
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€229,99

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