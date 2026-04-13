Enveloppez votre jardin d’un filet de lumière magique ! Conçu pour un usage extérieur, le filet lumineux Festavia anime chaque instant grâce à un éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid, parfaits pour toute saison, célébration ou ambiance. Recouvrez buissons, clôtures ou rampes de balcon avecdles filets Festavia pour donner vie à chaque espace. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques : étoiles scintillantes, flammes dansantes ou doux clignotement façon bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos Hue lampes d'extérieur et offre un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

1 x 3.5 m avec 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs

Synchronisation de la musique et effets dynamiques

Câble noir

Usage extérieur