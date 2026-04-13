Signe gradient pole

Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Signe gradient pole
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À propos du Signe gradient pole

Le lampadaire Signe gradient pole allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Placez son design minimaliste et ultra-fin à la verticale contre un mur du salon, de la chambre ou du bureau, branchez-le et laissez sa lumière mettre en valeur les éléments de la pièce. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez sans effort entre des tons blanc chaud pour créer une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer l'ambiance souhaitée. Le lampadaire dégradé Signe, fabriqué en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle connecté, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Blanc et dégradé de couleurs
  • Effets d'éclairage de façade
  • Gradation ultra-faible à 0,1 %
  • Profil ultra-fin
  • Finition aluminium noir

Produits tendances

Offre
Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€39,99

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

Connecteur d'angle intérieur Perifo

Connecteur d'angle intérieur Perifo

Relie deux rails
Créer un angle à 90 degrés
Créer une forme en L et en U

€34,99

A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)

A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)

jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€99,99

Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)

€94,99

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts

€109,99

Offre
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Nouveau
Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Application et commande vocale
energy.link.label

€69,99

Offre
Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€149,99

Offre
Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€359,99

Offre
Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

RGBIC
Couleur néon
Pliez-le pour obtenir la forme voulue
Application et commande vocale
energy.link.label

€169,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€24,99

Il ne reste que quelques exemplaires

Offre
Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€47,99

Offre
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€109,99

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