Quelle option Philips Hue Sync est la plus adaptée à mes besoins ?

Vous ne savez pas quelle option Philips Hue Sync choisir? Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons étape par étape afin que vous puissiez trouver la meilleure solution pour votre maison.

Quel téléviseur avez-vous?

1. J’ai un téléviseur Samsung ou LG :

Super! Vous pouvez utiliser l’application Hue Sync TV, c’est la manière la plus simple de commencer.

Téléviseurs compatibles :

Samsung : Téléviseurs QLED (2022 ou plus récents), série Q60 ou plus

Téléviseurs QLED (2022 ou plus récents), série Q60 ou plus LG : Téléviseurs (2024 ou plus récents) avec webOS24 ou version supérieure

Option recommandée : Application Hue Sync TV

Aucun appareil supplémentaire n’est nécessaire

Pas de câbles ni de changements d’installation

Fonctionne directement avec vos applications TV comme Netflix, Disney+ et plus encore

2. Je n’ai pas de téléviseur Samsung ou LG compatible :

Pas de problème, vous avez encore d’excellentes options :

Option 1 : Synchronisation de l’écran Hue Play (configuration simple)

Fonctionne avec presque tous les téléviseurs (jusqu’à 85 po)

Synchronise tout ce qui s’affiche sur votre écran, y compris les applications téléviseur

Aucun besoin de modifier votre configuration HDMI

Idéal si vous souhaitez une solution facile et prête à l’emploi

Option 2 : Hue Play HDMI Sync Box (pour appareils externes)

Choisissez cette option si vous utilisez principalement les éléments suivants :

Consoles de jeux

Apple TV

Décodeurs

Lecteurs Blu-ray

Ensuite, sélectionnez ce qui suit :

Sync Box 8K – Idéal pour le jeu et les configurations avancées

– Idéal pour le jeu et les configurations avancées Sync Box 4K → Parfait pour un usage simple et quotidien

Bon à savoir :

La Sync Box ne fonctionne qu’avec des appareils HDMI. Elle ne synchronise pas les applications intégrées du téléviseur.

Regardez-vous ou lisez-vous du contenu sur un ordinateur?

Si vous utilisez Windows ou Mac, une autre option s’offre à vous :

Application de bureau Hue Sync

Synchronise vos lumières directement avec l’écran de votre ordinateur

Parfait pour le jeu, le streaming ou la musique sur votre portable ou ordinateur de bureau

Comparaison rapide

Solution Applications TV Appareils HDMI Ordinateur Idéal pour Bridge est requis Prise en charge des résolutions, des fréquences de rafraîchissement et de la HDR Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ Systèmes sons, jeux et HDMI avancés Non. Cependant, nous recommandons d’ajouter Bridge pour étendre l’espace de divertissement à plus d’une lumière* Aperçu de la compatibilité Sync Box 4K ✗ ✓ (1 appareil) ✗ Configurations d’entrée de gamme et simples Synchronisation d’écran Hue Play ✓ ✓ ✗ Universel, sans modification HDMI Application Hue Sync TV ✓ (téléviseurs compatibles) ✓ (par le téléviseur) ✗ Diffusion native sur le téléviseur ✓ Tous Application de bureau Hue Sync ✗ ✗ ✓ Utilisation sur Windows et Mac ✓

* Lumières prises en charge sans Bridge (une seule lumière peut être prise en charge) :

Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55 po/65 po/75 po/85 po)

Philips Hue Play Gradient Lightstrip pro (65 po/85 po/100 po)

Bande lumineuse Philips Hue Flux (3 m/4 m/5 m/6 m/10 m)

Bande lumineuse Philips Hue Flux ultra bright (3 m/5 m/10 m)

Bande lumineuse Philips Hue Omniglow (3 m/5 m/10 m)

De quoi ai-je besoin pour commencer?

Pour profiter de la synchronisation des lumières, vous aurez besoin des éléments suivants :

Lampes Philips Hue à couleurs variables

Un Philips Hue Bridge (recommandé pour une expérience optimale)

Votre option de synchronisation préférée

Astuce : Pour une expérience optimale

Pour un effet plus immersif, nous recommandons d’utiliser plusieurs lampes, telles que les suivantes :