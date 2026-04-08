15 gennaio 2026

Le Luci LED Bluetooth mettono la magia dell'illuminazione connessa alla portata di tutti. Senza bisogno di un hub, puoi controllare le luci direttamente dal telefono, trasformare l'aspetto e l'atmosfera di una stanza in pochi secondi e scoprire quanto è facile vivere con un'illuminazione che risponde alle tue esigenze.

La gamma Philips Hue Bluetooth è stata creata per chi desidera provare l'illuminazione intelligente senza complicazioni. Puoi illuminare la tua routine mattutina, impostare la luce perfetta per la lettura o rilassarti con toni serali delicati, tutto con un tocco o un comando vocale.