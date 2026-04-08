Assistenza
Camera da letto illuminata con luci Bluetooth per un controllo wireless e un'atmosfera personalizzabile mediante lampadine smart Bluetooth

Luci LED Bluetooth: il tuo primo passo verso l'illuminazione smart

15 gennaio 2026

Le Luci LED Bluetooth mettono la magia dell'illuminazione connessa alla portata di tutti. Senza bisogno di un hub, puoi controllare le luci direttamente dal telefono, trasformare l'aspetto e l'atmosfera di una stanza in pochi secondi e scoprire quanto è facile vivere con un'illuminazione che risponde alle tue esigenze.

La gamma Philips Hue Bluetooth è stata creata per chi desidera provare l'illuminazione intelligente senza complicazioni. Puoi illuminare la tua routine mattutina, impostare la luce perfetta per la lettura o rilassarti con toni serali delicati, tutto con un tocco o un comando vocale.

Cosa sono le luci LED Bluetooth?

Le luci LED Bluetooth abbinano LED a efficienza energetica al controllo Bluetooth wireless. A differenza delle lampadine smart meno recenti che si affidano all'Wi-Fi o a un hub centrale, queste lampadine si collegano direttamente allo smartphone o al tablet mediante la Philips Hue app.

 

App per dispositivi mobili Philips Hue che mostra il semplice controllo dell'illuminazione con Bluetooth per lampadine wireless e una configurazione dell'illuminazione smart

Puoi accenderli o spegnerli, attenuarli o cambiare la temperatura del colore all'istante, senza bisogno di bridge, Wi-Fi o connessione dati. Per i principianti, è un modo plug-and-play per testare come l'illuminazione intelligente può cambiare il tuo spazio.

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Come funzionano le luci LED Bluetooth?

Nella versione base le luci LED Bluetooth includono un chip compatto che riceve comandi su onde radio a breve raggio (circa 10 m). Quando si utilizza l'app o un assistente vocale compatibile, il segnale comunica a ciascuna luce di aumentare, diminuire o cambiare colore.

Poiché il controllo avviene a livello locale, le risposte sono rapide e affidabili. Anche se la connessione internet non funziona, le luci continuano a funzionare. Ogni lampadina ricorda la sua ultima impostazione, quindi si riaccende esattamente come l'hai lasciata.

Le moderne lampadine abilitate con Bluetooth Philips Hue includono anche il supporto Zigbee. Questo significa che se aggiungi un Hue Bridge, non avrai bisogno di sostituire niente: basterà abbinare le lampadine esistenti e sbloccare le automazioni, i sensori e la sincronizzazione di intrattenimento dell'intera casa.

Dispositivo Philips Hue Bridge che amplia il controllo dell'illuminazione con Bluetooth in un sistema completo di illuminazione wireless per la casa connessa

Scopri di più sulla rete Zigbee.

Come effettuare la connessione di luci LED a Bluetooth

L'installazione richiede solo pochi minuti:

  1. Installa le luci abilitate con Bluetooth, come Philips Hue lampadine o strisce LED.
  2. Scarica l'app Philips Hue e seleziona la modalità Bluetooth all'avvio.
  3. Aggiungi la luce e osserva le istruzioni su schermo per l'abbinamento.
  4. Assegna un nome e raggruppa le luci per stanza. 
  5. Goditi Scene, Routine o controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant.

Preferisci un interruttore fisico? Aggiungi lo Hue Dimmer Switch per controllare le luci Bluetooth senza un telefono.

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Quando effettuare l'aggiornamento: Bluetooth vs. Hue Bridge

Il controllo Bluetooth è perfetto per iniziare, ma la sua portata e capacità sono limitate. Hue Bridge, un piccolo dispositivo che si collega al router Wi-Fi, offre un'esperienza di illuminazione intelligente completa.

Poiché tutte le lampadine abilitate con Bluetooth contengono anche Zigbee, l'aggiornamento è semplice. Basta aggiungere un Bridge, collegarsi alle luci esistenti e ogni funzionalità si espanderà automaticamente.

Bluetooth vs Wi-Fi vs Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (generico)

Hue Bridge (Zigbee)

Configurazione

Il più facile
Moderata
Semplice con hub

Gamma di controllo

~10 m / 30 piedi
Dipende dal router
Mesh per tutta la casa

Luci max

10
Varia
50+

Internet necessario

No
Di solito sì
Solo per uso remoto

Automazioni

Base
Limitato
Routine avanzate + sincronizzazione

Il Bluetooth è ideale per appartamenti, dormitori o per chiunque inizi in piccolo. Quando sei pronto per controllare tutta la casa, Hue Bridge espande istantaneamente le tue possibilità.

 

 

Idee per tutti i giorni per utilizzare le luci LED Bluetooth

  • Stimolo mattutino: le tonalità fredde della luce del giorno ti aiutano a svegliarti in modo naturale.
  • Tempo di concentrazione: il bianco neutro brillante migliora la produttività.
  • Serata cinema: le tonalità calde e soffuse creano un'atmosfera accogliente.
  • Modalità Party: colori vivaci sincronizzati con la tua playlist.
  • Calma serale: i toni tenui dell'ambra segnalano rilassamento.

L'illuminazione non è solo pratica: influenza anche il modo in cui ti senti e agisci. Esplora le combinazioni fino a trovare l'atmosfera perfetta.

Scena di un soggiorno che mostra lampadine smart con Bluetooth per un controllo dei colori wireless e dell'illuminazione d'atmosfera

Risoluzione dei problemi e suggerimenti

  • Non riesci a collegare la luce? Assicurati che Bluetooth sia attivo e che la lampadina si trovi entro 10 metri.
  • Hai perso la connessione? Riavvia la lampadina e riapri l'app Hue Bluetooth.
  • Ci sono diversi utenti? Ogni dispositivo può essere abbinato separatamente entro la distanza consigliata.
  • La denominazione è importante. Scegli nomi descrittivi come “Lampada della camera da letto” o “Luce della scrivania” per il controllo vocale.
  • Facile aggiornamento. L'aggiunta di un Bridge mantiene tutte le luci LED Bluetooth attuali: si amplia semplicemente il controllo.

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Da una stanza a tutta la casa

Inizia in piccolo, magari con un paio di lampade da tavolo intelligenti o una striscia luminosa dietro la TV, e osserva come l'illuminazione cambia il tuo spazio. Man mano che le tue esigenze aumentano, aggiungi sensori, interruttori o un Hue Bridge per un'espansione senza soluzione di continuità.

Due signore rilassate in un soggiorno illuminato con luci con Bluetooth e lampadine wireless controllate tramite un'app dello smartphone

Questa è la bellezza di Philips Hue: un sistema che si evolve con te, combinando semplicità, comfort e creatività in ogni luce.

Inizia oggi stesso il tuo viaggio nell'illuminazione smart con uno starter kit Philips Hue.

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