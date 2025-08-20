Bridge e Bridge Pro sono Smart Light Hub che controllano il sistema di illuminazione intelligente Philips Hue. Confronta le loro caratteristiche per scegliere quello più adatto alle tue esigenze, sia che tu parta da zero o che tu voglia espandere la tua configurazione.
Bridge e Bridge Pro: qual è la differenza?
Consideralo il cuore pulsante del sistema di illuminazione intelligente della tua casa. Bridge è un Smart Light Hub che si connette alla tua rete domestica con luci e accessori intelligenti utilizzando una rete mesh Zigbee. In questo modo puoi controllare le tue luci intelligenti Hue tramite l'app Hue, a casa o da qualsiasi altro posto nel mondo in cui disponi di una connessione Internet.
Esistono due generazioni di Bridge: Bridge e Bridge Pro. Bridge e Bridge Pro sbloccano entrambi un'ampia scelta di funzionalità di illuminazione intelligente avanzate che rendono il sistema di illuminazione intelligente utile, divertente e interessante da utilizzare. Sono inclusi effetti di luce fredda, illuminazione surround da sincronizzare con il sistema di home entertainment, l'integrazione del sistema di sicurezza domestica Philips Hue Secure con luci, telecamere, sensori, controllo vocale con assistenti intelligenti e molte interessanti automazioni.
Bridge Pro, con Hue Chip Pro ultra veloce e con grande capacità, è il nostro Smart Light Hub più avanzato che sblocca un numero ancora maggiore di funzionalità ed è progettato per configurazioni di illuminazione intelligente più grandi.
Continua a leggere per scoprire di più sulla differenza tra Bridge e Bridge Pro.
Bridge e le dimensioni della configurazione del sistema di illuminazione intelligente
Una delle principali differenze tra Bridge e Bridge Pro Smart Light Hub è il numero di accessori e luci intelligenti che supportano. Se hai appena iniziato a utilizzare l'illuminazione intelligente Hue e stai pianificando una configurazione di medie dimensioni, Bridge potrebbe essere la soluzione giusta.
Bridge supporta fino a 50 luci intelligenti e 12 accessori in tutta la casa, anche all'esterno. Considera il numero di stanze e spazi della tua casa e quante luci richiederà ciascuno di essi. Non dimenticare di progettare il sistema di illuminazione intelligente per il lungo periodo, quindi pensando alla possibilità di aggiungere altre luci e accessori nel tempo (e noi proponiamo sempre nuovi prodotti straordinari!).
Bridge Pro supporta più di 150 luci e più di 50 accessori ed è perfetto per le case più grandi, in particolare quelle con spazi esterni come cortile, patio, veranda e vialetto.
Bridge e il rilevamento del movimento
Sia Bridge che Bridge Pro supportano una gamma di sensori di movimento e di contatto in grado di attivare le luci della casa quando rilevano un movimento.
Tuttavia, Bridge Pro utilizza l'esclusiva tecnologia MotionAware™ che trasforma le tue luci intelligenti in sensori di movimento per interni grazie al suo potentissimo chip Hue che abilita algoritmi complessi e funzionalità di intelligenza artificiale avanzate.
Bridge Pro consente di creare un'area di movimento tra 3 o 4 luci Hue e di fatto trasforma quell'area in un sensore. Quando l'area rileva una presenza, tutte le luci intorno alla casa che hai assegnato all'area di movimento verranno attivate. È possibile definire e calibrare la sensibilità dell'area che rileva il movimento e le luci che vengono attivate. Grazie a MotionAware™, non sono necessari sensori di movimento aggiuntivi se si utilizza un Bridge Pro per la configurazione delle luci intelligenti per interni.
Grazie a MotionAware™, le tue luci risponderanno in modo intuitivo ai tuoi movimenti mentre ti muovi in casa. Che tu entri in una stanza o percorra un corridoio, le luci rispondono in modo dinamico, aumentando il tuo comfort e rendendo la tua configurazione di illuminazione intelligente ancora più intuitiva e pratica.
Bridge e Hue Sync
Migliora la tua esperienza di intrattenimento con Bridge e Bridge Pro. Entrambi i Bridge ti consentono di sincronizzare le tue luci intelligenti con film, giochi e musica, creando un'atmosfera immersiva nella tua casa. Guarda come le tue luci lampeggiano, danzano, si attenuano, si illuminano e cambiano colore in perfetta sincronia con tutta l'azione sullo schermo della tua TV. Che tu stia guardando il tuo programma televisivo preferito, un film o giocando ai videogiochi, Bridge porta un nuovo livello di entusiasmo alla tua esperienza visiva e di gioco.
Inoltre, entrambi i Bridge ti consentono di sincronizzare la tua musica con le luci intelligenti, aggiungendo un elemento dinamico a tutti i tuoi brani. Trasforma il tuo soggiorno con un'illuminazione che infonde serenità mentre ascolti musica classica oppure crea il mood perfetto per una festa con luce pulsata. Con Bridge e Bridge Pro puoi personalizzare facilmente l'illuminazione in base alle tue preferenze di intrattenimento e creare un ambiente domestico davvero accattivante.
Il Bridge e il controllo vocale/fuori casa
The Bridge and Bridge Pro give you access to your smart home system from anywhere via the Hue app. Control your lights, receive security notifications — or just set up your system to run on a schedule with automations. Controlla le luci intelligenti con la tua voce utilizzando una gamma di assistenti intelligenti. Dai semplici comandi per accendere o spegnere le luci, abbassarne o aumentarne la luminosità e cambiarne il colore.
