Una delle principali differenze tra Bridge e Bridge Pro Smart Light Hub è il numero di accessori e luci intelligenti che supportano. Se hai appena iniziato a utilizzare l'illuminazione intelligente Hue e stai pianificando una configurazione di medie dimensioni, Bridge potrebbe essere la soluzione giusta.

Bridge supporta fino a 50 luci intelligenti e 12 accessori in tutta la casa, anche all'esterno. Considera il numero di stanze e spazi della tua casa e quante luci richiederà ciascuno di essi. Non dimenticare di progettare il sistema di illuminazione intelligente per il lungo periodo, quindi pensando alla possibilità di aggiungere altre luci e accessori nel tempo (e noi proponiamo sempre nuovi prodotti straordinari!).

Bridge Pro supporta più di 150 luci e più di 50 accessori ed è perfetto per le case più grandi, in particolare quelle con spazi esterni come cortile, patio, veranda e vialetto.