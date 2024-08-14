Illuminazione dell'albero di Natale: consigli e suggerimenti

Se stai cercando l'illuminazione giusta, controlla la galleria delle scene Hue. L'illuminazione natalizia non dev'essere solo rossa e verde: la galleria Hue è piena di scene create appositamente dai lighting designer per riempire la tua casa di luce colorata. Poiché le luci stringa Festavia sono compatibili con il gradiente, una scena apparirà sulle tue luci come un gradiente di colore. Nell'app Hue, vai alla Stanza in cui si trovano le luci della stringa e scorri verso destra in Le mie scene fino a raggiungere la fine. Rubinetto Galleria di scene di tonalità per sfogliare e salvare i tuoi preferiti in Le mie scene.

Idea brillante: la galleria di scene Hue ha un'intera collezione di scene per le Feste! Dai un'occhiata alla categoria Feste per provare Sotto l'albero, Stella d'oro, Notte silenziosa e altro ancora.