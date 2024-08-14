Illuminazione dell'albero di Natale: consigli e suggerimenti

4 settembre 2023
Non c'è niente come lo scintillio ottenuto dalle stringhe luminose, specialmente se posizionate intorno al tuo albero di Natale per le feste natalizie. Ottieni il massimo dalle nostre luci connesse usandole per l'albero di Natale oppure come illuminazione decorativa per le Feste. Dai un'occhiata ai nostri consigli per le vacanze.
Come mettere le luci su un albero di Natale
Le stringhe luminose Festavia possono essere utilizzate tutto l'anno sia all'interno sia all'esterno e durante il periodo natalizio non c'è posto migliore del tuo albero di Natale. Leggi la nostra guida approfondita per appendere le luci su un albero di Natale.
Sincronizza le luci di Natale con la musica
Se non hai mai usato l'integrazione Philips Hue + Spotify, sei pronto per una vacanza! Puoi trovare questa funzione nella scheda Sincronizza della tua app Hue. Tutto quello che devi fare è collegare il tuo account Spotify (gratuito o a pagamento) al tuo account Philips Hue.
Una volta impostato, puoi creare un'area d'intrattenimento con le stringhe luminose Festavia e altre luci colorate nella stanza. I nostri preferiti? La striscia luminosa a gradiente d'atmosfera, la lampada da terra a gradiente Signe e la luce d'accento Go: danno grandi accenti al centrotavola del tuo albero.
Grazie alle luci di Natale sincronizzate con la musica, puoi creare l'atmosfera di festa perfetta o il giusto mood per aprire i regali.
Idea brillante: quando personalizzi la tua esperienza di sincronizzazione, utilizza l'impostazione Automatica per Colore. In questo modo, l'app determinerà le migliori combinazioni di colori in base al genere musicale, in questo caso quello natalizio!
Come entrare nello spirito natalizio
Hai bisogno di aiuto per prepararti al Natale? Gli effetti sono il modo perfetto per farlo! Camino, Candela, Opale e altro: questi effetti faranno sembrare la tua casa uscita direttamente da una fiaba. Trova gli effetti toccando la light card Festavia, quindi toccando l'icona a tre stelle sotto la ruota dei colori. Tocca il pulsante di riproduzione su uno qualsiasi degli effetti per vedere le luci delle tue corde che iniziano immediatamente a cambiare!
Camino: perfetto per piacevoli serate sul divano. Ogni luce si attenuerà e si illuminerà in un bagliore rosso-arancio, imitando un caminetto scoppiettante.
Candela: aggiungi un tocco di romanticismo durante un appuntamento galante. Più delicato rispetto a Camino, questo effetto fa danzare le luci delle tue stringhe luminose come fiamme, ricordando i tempi antichi, quando le persone mettevano vere candele sui loro alberi.
Scintillio: guarda le luci delle tue stringhe luminose Festavia brillare come stelle nel cielo. Grazie alla luce bianca, sarà un tocco magico per una stagione di festa altrettanto magica.
Brilla: come la luce del sole che brilla sull'acqua, questo effetto rende le luci della striscia più luminose e più intense.
Prisma: ottieni un effetto arcobaleno a cascata con le tue stringhe luminose. Allegro, colorato e perfetto per l'albero di Natale.
Opale: un effetto morbido e sognante che utilizza colori pastello per un risultato scintillante.
Festavia: luci festive gradient
Le stringhe luminose Festavia sono sfumate, ma diverse da qualsiasi luce sfumata che hai visto prima. Puoi ancora scegliere tre punti sulla ruota dei colori, ma vedrai che ciascuna delle luci è di un colore diverso. Per questo motivo, è possibile scegliere tra due stili: lineare, speculare o diffuso.
Lo stile Lineare estende il gradiente di colore lungo l'intera lunghezza della striscia luminosa. Lo stile Scattered prende i colori della scena e li mescola lungo la sua lunghezza, offrendo un'alternativa divertente.
Meglio ancora? Puoi applicare questi stili a qualsiasi scena, sia che provenga dalla galleria di scene Hue o da una che hai personalizzato.
Crea la scena perfetta con le luci dell'albero di Natale
Sia che tu crei una scena per tutte le luci nella stanza o solo per le luci dell'albero di Natale, puoi personalizzare il tuo look per trasformare il tuo spazio in un vero paese delle meraviglie per le Feste.
Poiché le stringhe luminose Festavia possono mostrare una sfumatura di colore, tutti i colori di una scena appariranno su tutte le luci. Vuoi avere un impatto ancora maggiore? Tocca il pulsante di riproduzione sulla scheda della scena per renderla dinamica e guarda le luci passare attraverso i colori di quella scena.
Sfoglia la galleria delle scene Hue
Se stai cercando l'illuminazione giusta, controlla la galleria delle scene Hue. L'illuminazione natalizia non dev'essere solo rossa e verde: la galleria Hue è piena di scene create appositamente dai lighting designer per riempire la tua casa di luce colorata. Poiché le luci stringa Festavia sono compatibili con il gradiente, una scena apparirà sulle tue luci come un gradiente di colore. Nell'app Hue, vai alla Stanza in cui si trovano le luci della stringa e scorri verso destra in Le mie scene fino a raggiungere la fine. Rubinetto Galleria di scene di tonalità per sfogliare e salvare i tuoi preferiti in Le mie scene.
Idea brillante: la galleria di scene Hue ha un'intera collezione di scene per le Feste! Dai un'occhiata alla categoria Feste per provare Sotto l'albero, Stella d'oro, Notte silenziosa e altro ancora.
Crea una scena personalizzata
Se non riesci a trovare esattamente ciò che desideri nella galleria delle scene Hue, non preoccuparti: puoi crearne una tua! Tocca la light card di Festavia per vedere il color picker, dove puoi scegliere i colori che preferisci. Clicca l'icona di tre puntini (...) e seleziona Salva come nuova scena per salvare la tua creazione per uso futuro.
Puoi persino creare una scena in cui le luci dell'albero di Natale riproducono un effetto, come Candela, mentre il resto della stanza è impostato su colori complementari. Questo crea un senso di equilibrio consentendo al tuo albero di essere il protagonista. Imposta una scena nella Stanza in cui si trovano le tue luci stringa, quindi tocca la scheda Luce Festavia. Tocca l'icona degli effetti (tre stelle) e inizia a giocare a quello che ti piace. Salva queste impostazioni come una nuova scena per impostarla ancora più facilmente!
Idea brillante: raggruppa le luci che desideri utilizzare per le decorazioni natalizie in una Zona, in modo da poterle controllare tutte insieme. Questo rende facile ottenere quell'effetto cromatico armonioso quando si imposta una scena.
Crea una scena da una foto
Hai una foto delle vacanze preferita? Usa i colori della foto per creare una scena personalizzata per le tue stringhe luminose Festavia. Nell'app Hue, apri la stanza in cui si trovano le luci e tocca l'icona blu più (+). Rubinetto Usa foto e seleziona la foto che desideri utilizzare per la tua scena.