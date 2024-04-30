Assistenza

Philips Hue e Assistente Google

Crea una casa connessa che risponda a ogni tuo comando: dovrai solo pronunciare la parola.

Assistente Google è diventato più intelligente

Ottieni il massimo dalla tua casa connessa

A prescindere che tu stia accendendo le luci o rilassandoti per una buona notte di sonno, Philips Hue e Assistente Google collaborano per fare funzionare la casa connessa per tuo conto.

Uomo su un divano che guarda la TV con illuminazione surround e un altoparlante connesso sul tavolino accanto a lui

Controlla le luci con la voce

Usa l'Assistente Google per controllare con la voce le lampade Philips Hue o persino la Hue sync box.

Visualizza i comandi vocali
Addormentati più facilmente, svegliati naturalmente

Usa i comandi Dolce sonno e Risveglio per automatizzare le luci della tua camera da letto. Abbassa lentamente le luci prima di addormentarti oppure imposta un'alba personalizzata per un risveglio naturale.

 

Uomo e donna che entrano in una casa con un altoparlante connesso

Scegli come configurare il sistema

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge. Lo spazio non è adatto a un dispositivo Hue Bridge? Installa fino a 10 luci in una stanza con Bluetooth.

Scopri come funziona
Configurare Philips Hue e Assistente Google

Come

Segui queste istruzioni dettagliate per configurare Philips Hue nell'app Google Home.

Leggi la guida
Google Nest

Acquista Google Nest

Visita Google Store per trovare altoparlanti e display compatibili con Assistente Google, come Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.

Vai a Google Store
