Crea una casa connessa che risponda a ogni tuo comando: dovrai solo pronunciare la parola.
Philips Hue e Assistente Google
Assistente Google è diventato più intelligente
Ottieni il massimo dalla tua casa connessa
A prescindere che tu stia accendendo le luci o rilassandoti per una buona notte di sonno, Philips Hue e Assistente Google collaborano per fare funzionare la casa connessa per tuo conto.
Controlla le luci con la voce
Usa l'Assistente Google per controllare con la voce le lampade Philips Hue o persino la Hue sync box.
Addormentati più facilmente, svegliati naturalmente
Usa i comandi Dolce sonno e Risveglio per automatizzare le luci della tua camera da letto. Abbassa lentamente le luci prima di addormentarti oppure imposta un'alba personalizzata per un risveglio naturale.
Scegli come configurare il sistema
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge. Lo spazio non è adatto a un dispositivo Hue Bridge? Installa fino a 10 luci in una stanza con Bluetooth.
Acquista Google Nest
Visita Google Store per trovare altoparlanti e display compatibili con Assistente Google, come Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.