Idee per l'illuminazione della cucina: tre luci intelligenti a sospensione illuminano lo spazio della cucina

Kitchen lighting ideas

1 aprile 2025

Aggiungi un tocco di sapore e di colore alla tua cucina con un pizzico di illuminazione intelligente di Philips Hue. La cucina è uno degli ambienti più versatili della casa e l'illuminazione deve essere adeguata.  Quindi, che tu stia cucinando, rilassandoti o ricevendo ospiti, sfrutta al meglio lo spazio con i nostri spunti di design, consigli pratici e idee per l'illuminazione della cucina.  

La luce giusta al design di ogni cucina

Idee moderne per l'illuminazione della cucina

Minimalista, mid-century o scandinavo moderno: qualunque sia lo stile contemporaneo della tua cucina, la giusta illuminazione intelligente ti aiuterà a mettere in risalto tutti i suoi dettagli di design unici.

Le luci a binario in cucina sono il modo migliore per dare un tocco di eleganza industriale all'ambiente. I binari in bianco o nero possono essere abbinati alle linee pulite dei mobili e dei ripiani. Sono un ottimo modo per creare un'estetica moderna, offrendo al contempo una versatilità totale che consente di portare la luce esattamente dove serve.

Le luci a binario per cucina Hue Perifo illuminano una cucina con lampade a sospensione

Le luci a binario come Hue Perifo sono completamente personalizzabili e ti permettono di creare il tuo ambiente proprio come farebbe un interior designer. Scegli la lunghezza dei binari di cui hai bisogno, uniscili e montali sul soffitto oppure a parete. I binari hanno un design modulare e puoi adattarli perfettamente alle dimensioni della tua cucina: posizionali al di sopra di aree di lavoro, tavoli e isole. Puoi perfino dare al binario una forma circolare, rettangolare, a "L" o a "U" e montarlo al centro dell'ambiente.

Dopo averlo installato, non dovrai fare altro che inserire le luci Perifo con un clic nella posizione che preferisci sul binario. Utilizza i faretti per dirigere la luce nelle aree in cui lavori o per mettere in risalto i quadri; le eleganti lampade a sospensione sono ideali per illuminare tavoli o isole, mentre le barre luminose sono ideali per illuminare ripiani più lunghi.

Se vuoi dare risalto alle superfici lucide o all'eleganza delle linee, puoi utilizzare delle lightstrip flessibili sotto i pensili della cucina, i battiscopa o il controsoffitto. Sono flessibili e possono essere piegati, modellati e tagliati per adattarsi a qualsiasi angolo o fessura. Impostale su una luce bianca brillante quando devi preparare la cena e su toni più caldi o colorati per creare un ambiente accogliente per i tuoi ospiti.

Una cucina illuminata con una luce intelligente bianca brillante con una lampada a sospensione e lightstrip sotto i pensili.

Idee di illuminazione per la cucina tradizionale

La tua cucina ha un romantico stile rustico, un classico design shaker bianco oppure vibe più mediterranee? Qualunque sia lo stile che hai scelto, l'illuminazione intelligente può esaltarne le caratteristiche specifiche e renderla ancora più unica con tutti i vantaggi pratici di questa nuova tecnologia.

Un'idea tradizionale e popolare per l'illuminazione della cucina sono i lampadari o le applique. Aggiungi un ulteriore tocco di glamour rétro scegliendo una lampadina dal design più tradizionale, ad esempio a candela o a oliva a filamento Hue. Per portare un tocco di eleganza vintage nella cucina, inserisci nei lampadari esistenti delle lampadine a filamento.  Le lampadine LED intelligenti a filamento uniscono il meglio di due mondi: sono efficienti quanto le normali lampadine LED ed eleganti quanto le lampadine Edison a incandescenza, grazie alla loro bobina interna luminosa. Puoi regolare l'intensità di queste lampadine intelligenti su una luce brillante di giorno e su una luce meno intensa di sera, così da illuminare la tua cucina con il giusto grado di luce calda dove ne hai bisogno. Scegli tra l'amata forma Edison, rotonda, standard e a oliva, per ottenere il look giusto per ogni angolo della cucina.

Se nella tua cucina sono presenti mobili antichi o mensole in legno, perché non renderli un elemento d'arredo accattivante riempiendoli di luce? Posiziona delle strisce luminose lungo i ripiani per mettere in risalto i tuoi soprammobili da cucina, le tue stoviglie più preziose o le tue pentole e padelle in rame!

Un tavolo della cucina accogliente esaltato con le lampadine Hue nella tonalità bianca calda

L'illuminazione perfetta per cucine di qualsiasi dimensione

Idee per l'illuminazione di piccole cucine

Il giusto equilibrio di illuminazione in cucina aiuta davvero a far sembrare lo spazio meno angusto e disordinato, ottimizzandone al contempo la funzionalità. Considera le diverse attività che si svolgono in ogni parte dello spazio e valuta se è necessario installare più luci in quelle aree. Una quantità ottimale di luce farà sembrare la tua cucina più grande, soprattutto se manca la luce naturale.

Se la tua cucina ha il soffitto basso, un modo pratico per diffondere la luce in modo uniforme consiste nell'installare delle file di faretti incassati a filo sul soffitto, così non intralceranno le tue attività. Fai sembrare più alto il soffitto della cucina installando delle strisce luminose lungo il perimetro e sopra i pensili e gli scaffali. Proiettano la luce verso l'alto e verso il basso sulle pareti aggiungendo più dimensionalità allo spazio. Può anche fungere da illuminazione d'accento per mettere in risalto particolari sulla parete, come quadri o ornamenti.

Se le lampadine non sono già alla potenza massima consigliata per i tuoi apparecchi, scegli delle lampadine più luminose. Spesso gli ambienti piccoli risultano angusti a causa dell'illuminazione inadeguata. Le lampadine intelligenti Hue sono regolabili dal bianco brillante al bianco caldo e puoi sceglierle anche con luce colorata.

Una cucina ben illuminata con lightstrip LED

Illuminare le cucine più grandi

Se siete abbastanza fortunati da avere una cucina spaziosa, questa è un'ottima opportunità per sperimentare una gamma di lampade da soffitto per la cucina. Anche in questo caso, pensa alle attività che svolgi di solito nelle diverse zone della cucina per stabilire di quanta luce hai bisogno e quale apparecchio è più adatto alle tue esigenze.

L'illuminazione su binario come Hue Perifo è una soluzione completamente personalizzabile, ideale per le cucine più grandi. I binari sono stati creati per essere utilizzati con un'ampia scelta di luci, tra cui faretti, lampadari e barre luminose. Puoi valutare di utilizzare un binario quadrato che copre tutta l'area del soffitto e poi inserire le luci in base a come desideri illuminare lo spazio. Una serie di luci a sospensione con cavi di diversa lunghezza sopra al tavolo della cucina, file di faretti angolati sulle superfici di lavoro e una fila di barre luminose per illuminare spazi più ampi.

Se in cucina hai un'ampia superficie di lavoro o un'isola dove hai bisogno di una luce potente ben diffusa, allora i pannelli luminosi a soffitto come Hue Datura sono un'ottima soluzione. Il suo design elegante e senza telaio è disponibile in diverse forme per abbinarsi alla tua cucina senza essere ingombrante. I pannelli Datura sono un'opzione eccellente per gli spazi più grandi perché diffondono la luce diffusa verso il basso e offrono anche una retroilluminazione che crea un alone di luce sul soffitto. In più, ogni pannello può anche essere impostato su due colori diversi contemporaneamente. 

L'illuminazione per ogni angolo della tua cucina

Idee per illuminare il lavello

Nessuno ama lavare i piatti, ma puoi rendere questa attività più piacevole illuminando il lavello correttamente. L'opzione migliore? Installa una plafoniera da incasso o dei faretti orientati direttamente verso il lavello. Le luci da incasso sono discrete e sono la scelta ideale per illuminare in modo efficace un'area specifica. Evita di posizionare la sorgente luminosa principale alle tue spalle per non proiettare la tua ombra sulle stoviglie. 

Una plafoniera in cucina che proietta una luce calda sul tavolo

Idee per illuminare il tavolo della cucina

Mangiare, socializzare o organizzare una festa di compleanno memorabile? Tutto avviene intorno al tavolo della cucina. Quindi merita anche un'illuminazione magica! La scelta più ovvia per illuminare un tavolo è una illuminazione a sospensione  installata direttamente al di sopra. Questa è l'occasione perfetta per far sì che la luce diventi la protagonista della cucina. Si può prendere in considerazione una lampada a sospensione con un cavo più lungo, in modo che il paralume si trovi a circa 50 centimetri dalla superficie del tavolo. Un paralume di grandi dimensioni aggiungerà inoltre un dettaglio di design accattivante, assicurando al contempo la buona illuminazione del tavolo. Per rendere il momento del pasto ancora più intimo, posiziona una lampada da tavolo al centro del tavolo. Una lampada da tavolo Hue Go portatile dal design elegante sarà il centrotavola perfetto per ogni pasto. In più, non dovrai preoccuparti dei cavi che passano sopra i piatti e sotto le sedie. Stacca la lampada dalla base di ricarica, sistemala dove vuoi e impostala su qualsiasi colore per ricreare l'atmosfera del tuo ristorante preferito.

Idee per l'illuminazione dell'isola della cucina

Se la cucina è il cuore della tua casa, l'isola è il cuore della tua cucina. Elemento centrale di questo spazio, l'isola non è solo una superficie dove preparare le tue ricette, è infatti anche uno spazio per mangiare, socializzare e rilassarsi in ogni momento della giornata.

Essendo uno spazio veramente multifunzionale, merita luci veramente multifunzionali. Scegliendo una luce brillante, sarà più facile tagliare le verdure, glassare una torta o leggere una ricetta. E quando arriva il momento di sedersi a tavola e provare i propri capolavori culinari, è possibile scegliere toni tenui e colorati per creare un'atmosfera rilassata per la famiglia e gli amici.

Esalta questo elemento centrale della tua cucina scegliendo una illuminazione a sospensione. Valuta quante luci a sospensione posizionare sull'area da lavoro, la lunghezza dei cavi, come disporle e il tipo di luce. La lampada a sospensione Hue Flourish, con il suo accattivante design a forma di globo, diffonderà una luce potente nello spazio, aggiungendo anche un tocco di elegante dettaglio di design. Se l'isola è lunga, puoi installare più lampade Flourish, una ogni due metri.

Se hai già delle luci sospese, puoi integrare delle lampadine intelligenti Hue con intensità regolabile e a colori. Abbiamo un'ampia gamma di lampadine di ogni misura e design. Se le tue attuali lampade a sospensione hanno paralumi trasparenti, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di lampadine in stile Edison con il filamento visibile per creare un look tradizionale. Imposta l'intensità perfetta della splendida luce ambrata per cucinare o per creare un'atmosfera romantica da bistrot.

