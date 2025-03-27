Kitchen lighting ideas

Se la cucina è il cuore della tua casa, l'isola è il cuore della tua cucina. Elemento centrale di questo spazio, l'isola non è solo una superficie dove preparare le tue ricette, è infatti anche uno spazio per mangiare, socializzare e rilassarsi in ogni momento della giornata.
Essendo uno spazio veramente multifunzionale, merita luci veramente multifunzionali. Scegliendo una luce brillante, sarà più facile tagliare le verdure, glassare una torta o leggere una ricetta. E quando arriva il momento di sedersi a tavola e provare i propri capolavori culinari, è possibile scegliere toni tenui e colorati per creare un'atmosfera rilassata per la famiglia e gli amici.
Esalta questo elemento centrale della tua cucina scegliendo una illuminazione a sospensione. Valuta quante luci a sospensione posizionare sull'area da lavoro, la lunghezza dei cavi, come disporle e il tipo di luce. La lampada a sospensione Hue Flourish, con il suo accattivante design a forma di globo, diffonderà una luce potente nello spazio, aggiungendo anche un tocco di elegante dettaglio di design. Se l'isola è lunga, puoi installare più lampade Flourish, una ogni due metri.
Se hai già delle luci sospese, puoi integrare delle lampadine intelligenti Hue con intensità regolabile e a colori. Abbiamo un'ampia gamma di lampadine di ogni misura e design. Se le tue attuali lampade a sospensione hanno paralumi trasparenti, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di lampadine in stile Edison con il filamento visibile per creare un look tradizionale. Imposta l'intensità perfetta della splendida luce ambrata per cucinare o per creare un'atmosfera romantica da bistrot.