Kitchen lighting ideas

Le luci a binario come Hue Perifo sono completamente personalizzabili e ti permettono di creare il tuo ambiente proprio come farebbe un interior designer. Scegli la lunghezza dei binari di cui hai bisogno, uniscili e montali sul soffitto oppure a parete. I binari hanno un design modulare e puoi adattarli perfettamente alle dimensioni della tua cucina: posizionali al di sopra di aree di lavoro, tavoli e isole. Puoi perfino dare al binario una forma circolare, rettangolare, a "L" o a "U" e montarlo al centro dell'ambiente.

Dopo averlo installato, non dovrai fare altro che inserire le luci Perifo con un clic nella posizione che preferisci sul binario. Utilizza i faretti per dirigere la luce nelle aree in cui lavori o per mettere in risalto i quadri; le eleganti lampade a sospensione sono ideali per illuminare tavoli o isole, mentre le barre luminose sono ideali per illuminare ripiani più lunghi.

Se vuoi dare risalto alle superfici lucide o all'eleganza delle linee, puoi utilizzare delle lightstrip flessibili sotto i pensili della cucina, i battiscopa o il controsoffitto. Sono flessibili e possono essere piegati, modellati e tagliati per adattarsi a qualsiasi angolo o fessura. Impostale su una luce bianca brillante quando devi preparare la cena e su toni più caldi o colorati per creare un ambiente accogliente per i tuoi ospiti.