Uno sguardo dall'interno alle lampade a parete da esterno

24/01/2024

Se non hai mai visto lampade da parete decorative, può risultare complesso saper il modello da ricercare e valutare. Abbiamo elaborato questa guida per comprendere meglio le varie modalità di utilizzo dell'illuminazione esterna, la gamma di prodotti disponibili e le modalità di installazione e controllo dell'impianto di illuminazione esterna.

Lampade da parete per esterno e loro utilizzo

Le moderne lampade da parete per esterni possono svolgere una moltitudine di funzioni, ma di solito vengono utilizzate per le seguenti:

  • Migliorare l'estetica degli esterni della tua casa.
  • Creare un'atmosfera invitante durante le riunioni all'aperto.
  • Fornire sicurezza e protezione per una maggiore tranquillità.

Si può privilegiare la valorizzazione degli elementi architettonici, la creazione di un accogliente spazio abitativo esterno o l'illuminazione appropriata dei vialetti. Tuttavia, è anche possibile combinare tutte e tre questi aspetti in un'unica soluzione (in misura diversa, naturalmente!). Basta definire innanzitutto le proprie esigenze. Questo metodo consente di scegliere i prodotti in base alle caratteristiche che corrispondono alle proprie esigenze e di posizionarli in modo da ottenere la massima efficacia.

Puoi anche dare un'occhiata a altre idee per l'illuminazione esterna qui.

Tipologie di illuminazione per pareti esterne

Una volta stabilita la funzione delle lampade a parete da esterno, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di stili e funzionalità. Si va da design minimalisti ed eleganti che si inseriscono perfettamente in ambienti moderni a lampade più ornamentali e tradizionali che aggiungono un tocco di fascino eterno, disponiamo di lampade a parete da esterno per tutti i tipi di stile.

Le applique da parete sono eleganti lampade a parete da esterno note per le qualità estetiche e funzionali e disponibili in opzioni che vanno dai classici modelli in stile lanterna a design decisamente più contemporanei. 
Acquista Philips Hue Impress

Con le lampade a parete da esterno nella parte superiore e inferiore, la luce si irradia da entrambe le direzioni ed è perfetta per ambienti più ampi come ad esempio le pareti esterne.
Acquista Philips Hue Dymera

I proiettori forniscono un'illuminazione dinamica e suggestiva e migliorano la visibilità per una maggiore sicurezza in giardini, cortili e vialetti. Aggiungi stile e sicurezza ai tuoi ambienti esterni.
Acquista Philips Hue Discover Proiettore da esterno

I faretti forniscono un'illuminazione dinamica e suggestiva e migliorano la visibilità per una maggiore sicurezza in giardini, cortili e vialetti. Aggiungi stile e sicurezza ai tuoi ambienti esterni.
Acquista i faretti da esterno Philips Hue

Le lanterne da parete sono note per il loro aspetto classico e senza tempo e hanno un design tradizionale o vintage che conferisce fascino rustico fornendo allo stesso tempo un'ampia illuminazione.
Acquista Philips Hue Econic

L'enorme assortimento di luci da parete montate a filo offre un'ampia palette da utilizzare per illuminare gli ambienti esterni in maniera personalizzata, perfettamente in linea ai tuoi gusti personali. Alcune luci da parete montate a filo presentano anche due fasci di luce che si irradiano verso l'alto e verso il basso, come la lampada da parete Dymera, con controllo individuale delle luci.
Acquista la lampada da parete Dymera

Scopri l'intera gamma di luci intelligenti per esterni Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Alimentare luci da parete per esterni con montaggio a incasso

Anche capire come vengono alimentate le diverse moderne applique da parete per esterni è una parte essenziale della scelta dell'opzione giusta. Noi di Philips Hue offriamo due tipi di luci per esterni:

A tensione di rete standard, da collegare direttamente alle prese di casa. Offre una fonte di luce costante e affidabile, ideale per gli ambienti che richiedono un'illuminazione continua, come le aree di sicurezza e intrattenimento.

A bassa tensione, da collegare direttamente alle normali prese esterne. Rappresenta un'opzione versatile e di facile utilizzo per illuminare i vialetti del giardino, mettere in risalto gli elementi del paesaggio e creare accattivanti ambienti esterni.

Dato che ogni fonte di alimentazione ha punti di forza diversi, è meglio personalizzare la configurazione dell'illuminazione esterna in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Personalizzazione delle applique da esterno

Assumere il controllo delle moderne applique da parete per esterni con montaggio a incasso può essere semplice e immediato con un sistema di illuminazione intelligente come Philips Hue. L'app Philips Hue ti consente di gestire e personalizzare le luci esterne direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Esplora una tavolozza di oltre 16 milioni di colori e uno spettro di sfumature di luce bianca. Illumina oggetti, alberi o percorsi per personalizzare il tuo spazio esterno. E salva le tue configurazioni preferite e richiamale immediatamente con un semplice tocco sull'app Hue.

Inoltre, è possibile impostare dei programmi per automatizzare l'illuminazione esterna, in modo che si accendano e si spengano a determinati orari (oppure quando entri ed esci!), risparmiando energia. Se utilizzi l'app, avrai la possibilità di trasformare gli spazi esterni utilizzando la luce, rendendoli funzionale ed esteticamente gradevoli.

