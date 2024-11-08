Hai a disposizione gli strumenti: videocamere, sensori di movimento e di contatto e luci connesse con Hue Secure. Ora scopri cosa c'è dietro: il Centro di sicurezza dell'app Philips Hue e rendi la tua sicurezza domestica più luminosa che mai.
- Controlla la tua casa in tempo reale
- La sicurezza domestica a portata di mano
- Ricevi avvisi istantanei
Scopri cosa puoi fare
Allarmi luminosi
Suona l'allarme (ma con le tue luci).¹
Attivazione e disattivazione
Mantieni il controllo (anche quando non sei a casa).
Simula presenza
Fai in modo che la casa sembri sempre abitata (anche quando sei via).¹
Timeline
Rimani aggiornato (da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento).
Avvisi in tempo reale
Scopri cosa sta succedendo (mentre sta accadendo).
Intervieni immediatamente
Hai notato qualcosa di sospetto? Intervieni (direttamente nell'app Hue).
Autorizzazioni dei membri della casa
Scegli esattamente chi può entrare (e chi no).
Ottieni ancora più funzionalità con un piano
Scegli tra un piano Basic o Plus per accedere a funzionalità avanzate, come cronologia video, one di attività e consegna pacchi e avvisi più smart che ti informano se la videocamera rileva una persona, un animale o un veicolo.
Hai il pieno controllo
L'app Hue ti consente di prendere il controllo di ogni parte del tuo sistema di sicurezza connesso da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Con un solo tocco, puoi attivare o disattivare il sistema, concedere autorizzazioni ai membri della tua casa o semplicemente controllare se hai lasciato aperta la porta sul retro.
Tutto con un Philips Hue Bridge
Philips Hue Bridge ti offre la suite completa di funzionalità connesse per la configurazione Hue Secure (allarmi luminosi, automazioni e altro), con la possibilità di avere una sicurezza domestica (o illuminazione connessa!) ancora maggiore.
Domande e risposte
Cosa posso vedere su una timeline Secure?
Cosa posso fare con il mio sistema di sicurezza se penso che ci sia un intruso in casa?
Quali prodotti Philips Hue sono compatibili con una configurazione Secure?
Quante videocamere Secure posso avere in una casa Philips Hue?
Non riesci a trovare una risposta?
¹Richiesto Philips Hue Bridge.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.