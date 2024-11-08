Assistenza
Sicurezza connessa dell'app Hue

Hai a disposizione gli strumenti: videocamere, sensori di movimento e di contatto e luci connesse con Hue Secure. Ora scopri cosa c'è dietro: il Centro di sicurezza dell'app Philips Hue e rendi la tua sicurezza domestica più luminosa che mai.

Scopri cosa puoi fare

Allarmi luminosi

Suona l'allarme (ma con le tue luci).¹

Attivazione e disattivazione

Mantieni il controllo (anche quando non sei a casa).

Simula presenza

Fai in modo che la casa sembri sempre abitata (anche quando sei via).¹

Timeline

Rimani aggiornato (da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento).

Avvisi in tempo reale

Scopri cosa sta succedendo (mentre sta accadendo).

Intervieni immediatamente

Hai notato qualcosa di sospetto? Intervieni (direttamente nell'app Hue).

Autorizzazioni dei membri della casa

Scegli esattamente chi può entrare (e chi no).

Corriere che consegna un pacco

Ottieni ancora più funzionalità con un piano

Scegli tra un piano Basic o Plus per accedere a funzionalità avanzate, come cronologia video, one di attività e consegna pacchi e avvisi più smart che ti informano se la videocamera rileva una persona, un animale o un veicolo.

Scopri i Secure plan
Un uomo e una donna che controllano il loro cane utilizzando la vista in diretta sul cellulare

Hai il pieno controllo

L'app Hue ti consente di prendere il controllo di ogni parte del tuo sistema di sicurezza connesso da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Con un solo tocco, puoi attivare o disattivare il sistema, concedere autorizzazioni ai membri della tua casa o semplicemente controllare se hai lasciato aperta la porta sul retro.

Scopri l'app Hue
Philips Hue Bridge su sfondo bianco

Tutto con un Philips Hue Bridge

Philips Hue Bridge ti offre la suite completa di funzionalità connesse per la configurazione Hue Secure (allarmi luminosi, automazioni e altro), con la possibilità di avere una sicurezza domestica (o illuminazione connessa!) ancora maggiore.

Scopri Hue Bridge

¹Richiesto Philips Hue Bridge.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

