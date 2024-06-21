Assistenza

Automatizza le luci per accoglierti al tuo rientro, illuminare automaticamente il giardino e il vialetto e molto altro ancora, solo con Philips Hue!

Sentiti a casa con Philips Hue

Vivi l'esperienza dell'illuminazione per vialetti Philips Hue

geolocalizzazione Hue da esterni

Luci così intelligenti da darti il benvenuto a casa

Non tornare più in una casa buia! Imposta le luci in modo che si accendano automaticamente quando ti avvicini a casa e si spengano quando esci, con le automazioni Tornare a casa e Uscire di casa.

App d'illuminazione Philips Hue Outdoor

Accendi le luci con il movimento

Accendi automaticamente le luci quando il sensore per esterni rileva attività e sentiti più al sicuro nell'ambiente circostante. Il sensore per esterni rileva il movimento e accende automaticamente le luci, esponendo gli ospiti indesiderati e aiutandoti a sentirti più al sicuro.

timer app hue da esterni

Fai sembrare che sei a casa

Ottieni la massima tranquillità con un semplice tocco nella Philips Hue app! Crea un'automazione Simula presenza per fare sembrare che sei a casa, anche se non lo sei, oppure accendi e spegni le luci da qualsiasi parte del mondo.

I prodotti outdoor più popolari

Lampada a parete da esterno Resonate

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Resonate
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

Faretto per esterni Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily XL
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - prolunga
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

Proiettore per esterni Discover

Hue White and Color Ambiance

Proiettore per esterni Discover
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*

€ 199,99

Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 349,99

Stringa di luci Festavia

Hue White and Color Ambiance

Stringa di luci Festavia
Crea un a sfumatura di colori
250 LED colorati connessi
Cavo 20 metri
Per uso in interni ed esterni

€ 219,99

Monodirezionale verso il basso

Hue White and Color Ambiance

Monodirezionale verso il basso
durata fino a ±10 anni
Installazione immediata
Hue Bridge necessario

€ 119,99

Lightstrip da esterni 5 metri

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip da esterni 5 metri
Lightstrip 1 x 5 metri
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*

€ 239,99

Lampada da parete per esterni Appear

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete per esterni Appear
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 159,99

PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS

Hue White and Color Ambiance

PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS
Cablata
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 189,99

Sensore da esterno

Hue

Sensore da esterno
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Impermeabile
Automatizza le luci

€ 59,99

Lampada a parete da esterno Nyro

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Nyro
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 139,99

Lampada da parete da esterni Econic

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete da esterni Econic
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 189,99

Philips Hue Secure Flood Light Camera

Hue

Philips Hue Secure Flood Light Camera
Crittografia end-to-end
Video HD a 1080p
Luce bianca e colorata
Cavi per l'elettricità di casa

€ 309,90

Lampada a parete da esterno Impress

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Impress
Cablata
Finitura nera opaca
240 x 190 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 169,99

Scopri come decorare il giardino

Valorizza i tuoi spazi

Valorizza il tuo spazio esterno

Con l'illuminazione per esterni di Philips Hue, puoi trasformare il tuo giardino per ogni occasione con una luce intelligente, bella e colorata.

Scopri Philips Hue

Philips Hue è il sistema d'illuminazione connessa wireless che ti consente di controllare facilmente la luce e creare l'ambiente giusto per ogni momento dentro e fuori casa. Dai vita ai tuoi spazi aperti con una gamma di luci per esterni dal design speciale.

Luci per esterni

Luci per esterni

Scegli dalla nostra collezione di luci per esterni, appositamente progettate per tutte le condizioni atmosferiche.
Bridge

Bridge

Hue Bridge, il cuore pulsante del tuo sistema d'illuminazione connessa, ti consente di collegare fino a 50 luci per esterni e interni e di sbloccare infinite possibilità.
Controlli

Controlli

Esistono molti modi intelligenti per controllare l'illuminazione domestica, dall'app Philips Hue agli interruttori intelligenti wireless e altro ancora.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

