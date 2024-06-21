Automatizza le luci per accoglierti al tuo rientro, illuminare automaticamente il giardino e il vialetto e molto altro ancora, solo con Philips Hue!
Benvenuto a casa
Vivi l'esperienza dell'illuminazione per vialetti Philips Hue
Luci così intelligenti da darti il benvenuto a casa
Non tornare più in una casa buia! Imposta le luci in modo che si accendano automaticamente quando ti avvicini a casa e si spengano quando esci, con le automazioni Tornare a casa e Uscire di casa.
Accendi le luci con il movimento
Accendi automaticamente le luci quando il sensore per esterni rileva attività e sentiti più al sicuro nell'ambiente circostante. Il sensore per esterni rileva il movimento e accende automaticamente le luci, esponendo gli ospiti indesiderati e aiutandoti a sentirti più al sicuro.
Fai sembrare che sei a casa
Ottieni la massima tranquillità con un semplice tocco nella Philips Hue app! Crea un'automazione Simula presenza per fare sembrare che sei a casa, anche se non lo sei, oppure accendi e spegni le luci da qualsiasi parte del mondo.
I prodotti outdoor più popolari
Hue White and Color Ambiance
Lampada a parete da esterno Resonate
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily XL
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Proiettore per esterni Discover
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Stringa di luci Festavia
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Monodirezionale verso il basso
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 5 metri
€ 239,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
PIANTANA PER ESTERNI IMPRESS
€ 189,99
Hue
Sensore da esterno
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada a parete da esterno Nyro
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete da esterni Econic
€ 189,99
Hue
Philips Hue Secure Flood Light Camera
€ 309,90
Hue White and Color Ambiance
Lampada a parete da esterno Impress
€ 169,99
Scopri come decorare il giardino
Valorizza il tuo spazio esterno
Con l'illuminazione per esterni di Philips Hue, puoi trasformare il tuo giardino per ogni occasione con una luce intelligente, bella e colorata.
Scopri Philips Hue
Philips Hue è il sistema d'illuminazione connessa wireless che ti consente di controllare facilmente la luce e creare l'ambiente giusto per ogni momento dentro e fuori casa. Dai vita ai tuoi spazi aperti con una gamma di luci per esterni dal design speciale.
Luci per esterni
Scegli dalla nostra collezione di luci per esterni, appositamente progettate per tutte le condizioni atmosferiche.
Bridge
Hue Bridge, il cuore pulsante del tuo sistema d'illuminazione connessa, ti consente di collegare fino a 50 luci per esterni e interni e di sbloccare infinite possibilità.
Controlli
Esistono molti modi intelligenti per controllare l'illuminazione domestica, dall'app Philips Hue agli interruttori intelligenti wireless e altro ancora.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.