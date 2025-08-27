Dai sfogo alla tua immaginazione e lascia che Philips Hue renda il tuo spazio esterno il più bello possibile. È possibile adattare l'atmosfera a qualsiasi occasione: una grande festa, una cena intima o un momento di relax in una tarda serata estiva.
Valorizza il tuo spazio esterno
Prova le luci Hue Outdoor
Crea l'atmosfera perfetta all'esterno
Trasforma un cortile anonimo in uno splendido spazio esterno con Philips Hue. Puoi scegliere fra molti apparecchi con luce colorata, da quelli per l'illuminazione dei vialetti, alle lampade da parete, ai faretti spot e molto altro ancora. Posizionali in giardino e divertiti ad applicare schizzi di colore o sfumature di luce per creare l'ambiente perfetto per un evento all'aperto.
Rilassati con la luca bianca calda o fredda
Prolunga le tue serate con illuminazione per esterni Philips Hue. Scegli la giusta atmosfera per il patio, il balcone o la veranda e rilassati. Dalla calda luce bianca del sole estivo alla gelida luce del giorno invernale: puoi goderti qualsiasi tonalità di luce bianca in base al tuo umore durante tutto l'anno.
Una luce per le occasioni speciali
Vengono a trovarti parenti o amici? Imposta le luci per esterni in modo adeguato all'occasione. Decora il tuo spazio con le scenografiche strisce di lampade a forma di globo Festavia, illumina la facciata della tua casa con le luci permanenti Festavia, posiziona strisce luminose per delineare confini e vialetti oppure aggiungi esplosioni di luce colorata al tuo giardino con colonnine e lampade spot. Tutte queste luci ti aiutano ad aggiungere un tocco di magia a cene intime in terrazza, barbecue sul patio o feste in giardino. Crea scene colorate o effetti dinamici graduali per goderti al meglio questi momenti speciali.
Facile da installare ed estendere
Illumina i sentieri bui, crea punti di luce nel paesaggio o un ambiente unico sul patio. Puoi farlo da solo, con i faretti o i paletti Hue. Il sistema è a bassa tensione, sicuro da usare nel tuo giardino e facile da installare. Dimentica l'elettricista: crea e amplia come preferisci.
I prodotti outdoor più popolari
Hue White and Color Ambiance
Piedistallo Calla per esterni
€ 129,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip da esterni 5 metri
€ 239,99
Hue
Cavo di estensione per esterni 2,5 m
€ 24,90
Hue White and Color Ambiance
Applique da esterno Impress (a bassa tensione)
€ 159,99
Hue White
Lampada da parete per esterni Lucca
€ 99,99
Scopri un caloroso benvenuto a casa
Luci che danno il benvenuto in casa
Automatizza le luci per darti il benvenuto a casa. Philips Hue accende automaticamente le luci in giardino e nel vialetto al tuo arrivo.
Scopri Philips Hue
Philips Hue è il sistema d'illuminazione connessa wireless che ti consente di controllare facilmente la luce e creare l'ambiente giusto per ogni momento dentro e fuori casa. Dai vita ai tuoi spazi aperti con una gamma di luci per esterni dal design speciale.
Luci per esterni
Scegli dalla nostra collezione di luci per esterni, appositamente progettate per tutte le condizioni atmosferiche.
Bridge
Hue Bridge, il cuore pulsante del tuo sistema d'illuminazione connessa, ti consente di collegare fino a 50 luci per esterni e interni e di sbloccare infinite possibilità.
Controlli
Esistono molti modi intelligenti per controllare l'illuminazione domestica, dall'app Philips Hue agli interruttori intelligenti wireless e altro ancora.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.