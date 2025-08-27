Assistenza

Dai sfogo alla tua immaginazione e lascia che Philips Hue renda il tuo spazio esterno il più bello possibile. È possibile adattare l'atmosfera a qualsiasi occasione: una grande festa, una cena intima o un momento di relax in una tarda serata estiva.

Crea l'atmosfera perfetta all'esterno

Trasforma un cortile anonimo in uno splendido spazio esterno con Philips Hue. Puoi scegliere fra molti apparecchi con luce colorata, da quelli per l'illuminazione dei vialetti, alle lampade da parete, ai faretti spot e molto altro ancora. Posizionali in giardino e divertiti ad applicare schizzi di colore o sfumature di luce per creare l'ambiente perfetto per un evento all'aperto.

Rilassati con la luca bianca calda o fredda

Prolunga le tue serate con illuminazione per esterni Philips Hue. Scegli la giusta atmosfera per il patio, il balcone o la veranda e rilassati. Dalla calda luce bianca del sole estivo alla gelida luce del giorno invernale: puoi goderti qualsiasi tonalità di luce bianca in base al tuo umore durante tutto l'anno.​

Una luce per le occasioni speciali

Vengono a trovarti parenti o amici? Imposta le luci per esterni in modo adeguato all'occasione. Decora il tuo spazio con le scenografiche strisce di lampade a forma di globo Festavia, illumina la facciata della tua casa con le luci permanenti Festavia, posiziona strisce luminose per delineare confini e vialetti oppure aggiungi esplosioni di luce colorata al tuo giardino con colonnine e lampade spot. Tutte queste luci ti aiutano ad aggiungere un tocco di magia a cene intime in terrazza, barbecue sul patio o feste in giardino. Crea scene colorate o effetti dinamici graduali per goderti al meglio questi momenti speciali.

Facile da installare ed estendere

Illumina i sentieri bui, crea punti di luce nel paesaggio o un ambiente unico sul patio. Puoi farlo da solo, con i faretti o i paletti Hue. Il sistema è a bassa tensione, sicuro da usare nel tuo giardino e facile da installare. Dimentica l'elettricista: crea e amplia come preferisci.​

Piedistallo Calla per esterni

Hue White and Color Ambiance

Piedistallo Calla per esterni
Bassa tensione
Finitura nera opaca
105 x 252 mm
Alimentatore venduto separatamente

€ 129,99

L'articolo è quasi esaurito

Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)

Hue White and Color Ambiance

Lampada a piedistallo Impress (a bassa tensione)
Bassa tensione
Finitura nera opaca
400 x 100 mm
Alimentatore venduto separatamente

€ 189,99

Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 349,99

Lightstrip da esterni 5 metri

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip da esterni 5 metri
Lightstrip 1 x 5 metri
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*

€ 239,99

Cavo di estensione per esterni 2,5 m

Hue

Cavo di estensione per esterni 2,5 m
Cavo di estensione
Lunghezza di 2,5 m
T-part incluso

€ 24,90

Applique da esterno Impress (a bassa tensione)

Hue White and Color Ambiance

Applique da esterno Impress (a bassa tensione)
Bassa tensione
Finitura nera opaca
240 x 120 mm
Alimentatore venduto separatamente

€ 159,99

L'articolo è quasi esaurito

Lampada da parete per esterni Lucca

Hue White

Lampada da parete per esterni Lucca
Include lampadina LED E27
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 99,99

Sentiti a casa con Philips Hue

Luci che danno il benvenuto in casa

Automatizza le luci per darti il benvenuto a casa. Philips Hue accende automaticamente le luci in giardino e nel vialetto al tuo arrivo.

Philips Hue è il sistema d'illuminazione connessa wireless che ti consente di controllare facilmente la luce e creare l'ambiente giusto per ogni momento dentro e fuori casa. Dai vita ai tuoi spazi aperti con una gamma di luci per esterni dal design speciale.

Luci per esterni

Luci per esterni

Scegli dalla nostra collezione di luci per esterni, appositamente progettate per tutte le condizioni atmosferiche.
Bridge

Bridge

Hue Bridge, il cuore pulsante del tuo sistema d'illuminazione connessa, ti consente di collegare fino a 50 luci per esterni e interni e di sbloccare infinite possibilità.
Controlli

Controlli

Esistono molti modi intelligenti per controllare l'illuminazione domestica, dall'app Philips Hue agli interruttori intelligenti wireless e altro ancora.

