Facile da installare ed estendere

Illumina i sentieri bui, crea punti di luce nel paesaggio o un ambiente unico sul patio. Puoi farlo da solo, con i faretti o i paletti Hue. Il sistema è a bassa tensione, sicuro da usare nel tuo giardino e facile da installare. Dimentica l'elettricista: crea e amplia come preferisci.​