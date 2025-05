Colora i tuoi spazi esterni con 16 milioni di colori

Con l'illuminazione per esterni Philips Hue non c'è limite alla magia che puoi creare. Gioca con 16 milioni di colori e tutte le sfumature di luce bianca per creare l'effetto desiderato. Evidenzia oggetti, alberi o percorsi per far risaltare il tuo spazio. Usa l'app Hue per salvare le tue impostazioni luce preferite e richiamarle quando vuoi con un solo tocco.