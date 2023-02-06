Assistenza

Philips Hue e August

Con Philips Hue e August, le serrature connesse interagiscono con le tue luci per offrirti una casa davvero connessa.

Serrature connesse per una casa connessa

Serrature connesse per una casa connessa

Accesso senza chiave, luci automatizzate

Le serrature connesse August ti consentono di entrare in casa senza utilizzare le chiavi. Inoltre, se associate a Philips Hue, le luci si accenderanno ancora prima ancora che tu entri.

Uomo che chiude la porta mentre esce di casa

Lascia che le luci reagiscano alla serratura

Programma lo spegnimento delle luci e la chiusura automatica della porta quando sei pronto per andare a letto. Stai rientrando a casa dal lavoro? La porta si sblocca e le luci si accendono!

Collezione di lampadine Philips Hue, interruttori della luce per la casa connessa e Hue Bridge

Acquista le serrature connesse August

Le serrature connesse August non solo hanno un bell'aspetto, ma ti aiutano anche a sentirti più sicuro a casa.

Vai ad August
Collezione di lampadine Philips Hue, interruttori della luce per la casa connessa e Hue Bridge

Richiedi assistenza

Siamo sempre a tua disposizione. Se hai bisogno di ulteriore supporto per l'associazione di Philips Hue e August, controlla la sezione Domande e risposte oppure contattaci.

Visita l'assistenza

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay