Con Philips Hue e August, le serrature connesse interagiscono con le tue luci per offrirti una casa davvero connessa.
Philips Hue e August
Serrature connesse per una casa connessa
Accesso senza chiave, luci automatizzate
Le serrature connesse August ti consentono di entrare in casa senza utilizzare le chiavi. Inoltre, se associate a Philips Hue, le luci si accenderanno ancora prima ancora che tu entri.
Lascia che le luci reagiscano alla serratura
Programma lo spegnimento delle luci e la chiusura automatica della porta quando sei pronto per andare a letto. Stai rientrando a casa dal lavoro? La porta si sblocca e le luci si accendono!
Acquista le serrature connesse August
Le serrature connesse August non solo hanno un bell'aspetto, ma ti aiutano anche a sentirti più sicuro a casa.
Richiedi assistenza
Siamo sempre a tua disposizione. Se hai bisogno di ulteriore supporto per l'associazione di Philips Hue e August, controlla la sezione Domande e risposte oppure contattaci.
