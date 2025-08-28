Quando colleghi le luci Hue all'Assistente Google, ottieni il controllo vocale e la possibilità di raggruppare tutti i dispositivi connessi di casa.
Cosa ti occorre
Acquista tutta l'attrezzatura Google Home e Philips Hue per iniziarli a configurare.
Lampade Philips Hue
Le lampade Philips Hue sono compatibili con Google Home, a prescindere che tu stia utilizzando lampadine, apparecchi per illuminazione o entrambi.
Dispositivo abilitato per Assistente Google
Scegli tra una serie di prodotti Google che supportano Assistente Google o usa semplicemente il tuo dispositivo mobile!
App Google Home
Scarica l'app Google Home sul tuo dispositivo mobile.
Hue Bridge (per funzionalità complete)
Benché tu possa connettere Philips Hue a Google Home tramite Bluetooth, Hue Bridge sblocca ancora più funzionalità, incluso il supporto di Matter.
Configurazione con Hue Bridge
- Apri l'app Google Home.
- Tocca l'icona Più (+) nell'angolo in alto a sinistra.
- Tocca Configura dispositivo.
- Tocca Compatibile con Google.
- Nella schermata successiva, seleziona Philips Hue dall'elenco. Puoi scorrere per trovarlo o digitare "Philips Hue" nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo.
- Verrai reindirizzato alla pagina del tuo account Philips Hue. Tocca Sì per concedere all'app Google Home l'autorizzazione a controllare le luci Hue. L'app collegherà Philips Hue al Google Assistant
- Tocca l'icona con la freccia indietro per tornare alla schermata principale dell'app Google Home. Verranno ora elencate tutte le luci e le stanze Philips Hue.
Devi solo dire "Ok Google..."
Dopo aver connesso Philips Hue a Google Home, puoi iniziare a usare la voce per controllare le luci!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Domande e risposte
Quali dispositivi abilitati per Assistente Google posso utilizzare per controllare le lampade Philips Hue?
Quali dispositivi abilitati per Assistente Google posso utilizzare per controllare le lampade Philips Hue?
Perché la mia lampada Philips Hue non viene visualizzata nell'app Google Home?
Perché la mia lampada Philips Hue non viene visualizzata nell'app Google Home?
Cosa devo fare se non riesco a connettere le mie lampadine Philips Hue ad Assistente Google tramite la procedura Seamless Setup di Google?
Cosa devo fare se non riesco a connettere le mie lampadine Philips Hue ad Assistente Google tramite la procedura Seamless Setup di Google?
Quali sono i vantaggi del collegamento a Google Home tramite Matter nell'app Hue?
Quali sono i vantaggi del collegamento a Google Home tramite Matter nell'app Hue?
Come posso collegarmi a Google Home tramite Matter nell'app Hue?
Come posso collegarmi a Google Home tramite Matter nell'app Hue?
Quali funzionalità di Google Home sono supportate tramite Matter?
Quali funzionalità di Google Home sono supportate tramite Matter?
Se abilito Matter per l'integrazione in Google Home, perderò qualcosa della mia configurazione attuale?
Se abilito Matter per l'integrazione in Google Home, perderò qualcosa della mia configurazione attuale?
Tutti i dispositivi Google Home e Google Nest supportano Matter?
Tutti i dispositivi Google Home e Google Nest supportano Matter?
Compatibile con Matter
Matter consente di connetterti più facilmente ad Assistente Google. Si tratta di un protocollo affidabile, sicuro, senza interruzioni e concepito per il futuro delle case connesse.
Compatibile con Matter
Matter consente di connetterti più facilmente ad Assistente Google. Si tratta di un protocollo affidabile, sicuro, senza interruzioni e concepito per il futuro delle case connesse.
Richiedi assistenza
Siamo sempre a tua disposizione. Se hai bisogno di ulteriore supporto per l'associazione di Philips Hue e Google Home, controlla la sezione Domande e risposte oppure contattaci.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.