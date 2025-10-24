Alimentazione da 100 W per esterni
Riempi tutto il tuo spazio esterno di luce connessa utilizzando questo alimentatore da esterni che ti consente di aggiungere fino a 100 W di luci diverse (ognuna con una lunghezza massima di 30 metri) a qualsiasi luce Philips Hue da esterni a bassa tensione, sommando il wattaggio di ogni attrezzatura fino a raggiungere la soglia massima di 100 W dell'alimentatore.
Il prezzo attuale è € 79,90
- Cavo di estensione
- Illuminazione fino a 100 W
- Nero
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico