Dotata di tecnologia Gradient, questa lightstrip fonde diversi colori di luce contemporaneamente. È flessibile e allungabile fino a 10 metri, permettendoti di diffondere una brillante combinazione di colori in qualsiasi spazio.

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.