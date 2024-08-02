Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Pacchetto Endurance: Striscia LED Plus + Interruttore Dimmer + Bridge Pro

Pacchetto Endurance: Striscia LED Plus + Interruttore Dimmer + Bridge Pro

Personalizza il tuo spazio con Striscia LED Plus, Telecomando Dimmer e Bridge Pro. Illuminazione smart flessibile con controllo wireless e dimmerazione semplice.

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca e colorata
  • Striscia LED flessibile ed estendibile
  • Dimmer personalizzabile
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Primo piano della parte anteriore di Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)

1 x Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Aumenta o diminuisci l'intensità della luce nella stanza, attiva o disattiva scene di luce o crea la migliore illuminazione in base all'ora del giorno. Il dimmer switch Hue può essere fissato alle pareti o alle superfici magnetiche, ma può anche essere utilizzato come telecomando in qualunque punto della tua casa.

Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

