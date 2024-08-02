Saldi
Pacchetto Endurance: Striscia LED Plus + Interruttore Dimmer + Bridge Pro
Personalizza il tuo spazio con Striscia LED Plus, Telecomando Dimmer e Bridge Pro. Illuminazione smart flessibile con controllo wireless e dimmerazione semplice.
Il prezzo attuale è € 146,03, il prezzo originale è € 171,79
Vuoi sapere quando sarà di nuovo disponibile?
Registrati per ricevere un'e-mail quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e colorata
- Striscia LED flessibile ed estendibile
- Dimmer personalizzabile
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
1 x Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Aumenta o diminuisci l'intensità della luce nella stanza, attiva o disattiva scene di luce o crea la migliore illuminazione in base all'ora del giorno. Il dimmer switch Hue può essere fissato alle pareti o alle superfici magnetiche, ma può anche essere utilizzato come telecomando in qualunque punto della tua casa.Hue Dimmer switch (ultimo modello)
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Pacchetti che potrebbero interessarti
Hue White and color ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90