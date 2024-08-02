Sincronizza le tue luci intelligenti con il contenuto che appare sullo schermo della tua TV utilizzando Philips Hue Play HDMI Sync Box. Quattro ingressi HDMI ti consentono di connettere i tuoi dispositivi multimediali alla configurazione Hue, fornendo in modo rapido e senza interruzioni luce colorata che riflette il contenuto che stai guardando o ascoltando.

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.