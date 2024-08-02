Assistenza
Telecamera Secure cablata bianca + Bridge Pro + lampadina WCA E27 1100 lm

Proteggi la tua casa con telecamera cablata Secure bianca, lampadina E27 e Bridge Pro. Sicurezza smart e illuminazione in un unico pacchetto.

  • Luce bianca e colorata
  • Crittografia end-to-end
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
  • Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue Videocamera con cavo Secure

1 x Hue Videocamera con cavo Secure

Lascia che Philips Hue tenga d'occhio la tua casa per te! Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva anche un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa telecamera di sicurezza domestica cablata è facile da montare e installare in qualsiasi casa.

Videocamera con cavo Secure
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance A67 - lampadina connessa E27 - 1600

1 x Hue White and color ambiance A67 - lampadina connessa E27 - 1600

Diffondi una luce connessa brillante e colorata nei tuoi ampi spazi con queste due lampadine connesse E27. Con una luminosità equivalente a una lampadina tradizionale da 100 W, queste lampadine possono riempire di colore salotti, cucine e altri ambienti.

A67 - lampadina connessa E27 - 1600
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

