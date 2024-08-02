Saldi
Telecamera Secure cablata bianca + Bridge Pro + lampadina WCA E27 1100 lm
Proteggi la tua casa con telecamera cablata Secure bianca, lampadina E27 e Bridge Pro. Sicurezza smart e illuminazione in un unico pacchetto.
Il prezzo attuale è € 253,67, il prezzo originale è € 319,79
Vuoi sapere quando sarà di nuovo disponibile?
Registrati per ricevere un'e-mail quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e colorata
- Crittografia end-to-end
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue Videocamera con cavo Secure
Lascia che Philips Hue tenga d'occhio la tua casa per te! Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva anche un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa telecamera di sicurezza domestica cablata è facile da montare e installare in qualsiasi casa.Videocamera con cavo Secure
1 x Hue White and color ambiance A67 - lampadina connessa E27 - 1600
Diffondi una luce connessa brillante e colorata nei tuoi ampi spazi con queste due lampadine connesse E27. Con una luminosità equivalente a una lampadina tradizionale da 100 W, queste lampadine possono riempire di colore salotti, cucine e altri ambienti.A67 - lampadina connessa E27 - 1600
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Pacchetti che potrebbero interessarti
Hue White and color ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90