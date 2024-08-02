Saldi
Lampada da terra Signe bianca + Bridge Pro
Crea una splendida atmosfera con la lampada da terra Hue Signe bianca e Bridge Pro. Illuminazione gradiente e dinamica in un design moderno ed elegante.
Il prezzo attuale è € 356,91, il prezzo originale è € 419,89
- Luce bianca e colorata
- Illumina la parete con la luce
- Sfumatura di colori uniforme
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Lampada da terra Signe gradient
Completa l'arredamento della tua casa con il design sottile ed elegante di colore bianco della lampada da terra gradient Signe, che fonde più colori insieme per dipingere le pareti con una sfumatura di luce unica.Lampada da terra Signe gradient
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
