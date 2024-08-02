* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: Hue Sync Box 8K + Bridge
Sblocca l'illuminazione surround! Con Hue Bridge e Hue Play HDMI sync box 8K, potrai godere di un'illuminazione dinamica che cambia colore, si attenua e si illumina insieme ai contenuti sullo schermo del televisore.
Il prezzo attuale è € 368,82, il prezzo originale è € 409,80
- Sincronizzazione delle luci con i contenuti TV a 8K 60Hz e 4K 120Hz
- Certificazione HDMI 2.1
- Collegare fino a 4 dispositivi HDMI
- Configurazione semplice del ponte
- Controllo intelligente con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Hue Bridge
Cervello del sistema d'illuminazione connessa Philips Hue, Hue Bridge ti permette di connettere e controllare fino a 50 luci e accessori. Devi solo collegarlo e usare l'app Hue per impostare routine, timer, scenari luminosi personalizzati e molto altro.Hue Bridge
