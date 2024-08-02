Saldi
Sync Box + Bridge Pro
Vivi un’esperienza TV immersiva con Hue Sync Box e Bridge Pro. Sincronizza le luci con TV, musica e giochi per un controllo ottimale e sincronizzazione rapida.
Il prezzo attuale è € 323,90, il prezzo originale è € 359,89
- Sincronizza le luci con lo schermo della TV
- Collega fino a 4 dispositivi HDMI
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue Play HDMI Sync Box
Sincronizza le tue luci intelligenti con il contenuto che appare sullo schermo della tua TV utilizzando Philips Hue Play HDMI Sync Box. Quattro ingressi HDMI ti consentono di connettere i tuoi dispositivi multimediali alla configurazione Hue, fornendo in modo rapido e senza interruzioni luce colorata che riflette il contenuto che stai guardando o ascoltando.Play HDMI Sync Box
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
