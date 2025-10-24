Hue Dimmer switch (ultimo modello)
Aumenta o diminuisci l'intensità della luce nella stanza, attiva o disattiva scene di luce o crea la migliore illuminazione in base all'ora del giorno. Il dimmer switch Hue può essere fissato alle pareti o alle superfici magnetiche, ma può anche essere utilizzato come telecomando in qualunque punto della tua casa.
Prodotti in primo piano
- Installazione wireless
- Alimentazione a batteria
- Facile accesso alle scene di luce
- Usalo come telecomando
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico