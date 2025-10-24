Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Aumenta o diminuisci l'intensità della luce nella stanza, attiva o disattiva scene di luce o crea la migliore illuminazione in base all'ora del giorno. Il dimmer switch Hue può essere fissato alle pareti o alle superfici magnetiche, ma può anche essere utilizzato come telecomando in qualunque punto della tua casa.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • Installazione wireless
  • Alimentazione a batteria
  • Facile accesso alle scene di luce
  • Usalo come telecomando
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Sintetico

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay