Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)
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Per un Modulo interr. parete cabl. (confez. 2) è necessario un Bridge

Informazioni su Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)

Il modulo cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e controllabili, anche quando viene spento l'interruttore su parete. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Una volta installato, puoi usare l'interruttore esistente per controllare le luci in stanze e zone oppure cambiare le tue scene preimpostate preferite con una semplice pressione. Richiede un Hue Bridge che utilizza una connessione Zigbee affidabile per il controllo locale, così le luci possono reagire anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Rende le luci Hue raggiungibili
  • Rende smart gli interruttori esistenti
  • Controlla luci, stanze o zone
  • Senza batteria, neutro richiesto
  • Hue Bridge necessario

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