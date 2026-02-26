Il modulo cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e controllabili, anche quando viene spento l'interruttore su parete. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Una volta installato, puoi usare l'interruttore esistente per controllare le luci in stanze e zone oppure cambiare le tue scene preimpostate preferite con una semplice pressione. Richiede un Hue Bridge che utilizza una connessione Zigbee affidabile per il controllo locale, così le luci possono reagire anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Rende le luci Hue raggiungibili

Rende smart gli interruttori esistenti

Controlla luci, stanze o zone

Senza batteria, neutro richiesto

Hue Bridge necessario