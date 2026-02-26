Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)
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Per un Modulo interr. parete cabl. (confez. 2) è necessario un Bridge
Informazioni su Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)
Il modulo cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e controllabili, anche quando viene spento l'interruttore su parete. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Una volta installato, puoi usare l'interruttore esistente per controllare le luci in stanze e zone oppure cambiare le tue scene preimpostate preferite con una semplice pressione. Richiede un Hue Bridge che utilizza una connessione Zigbee affidabile per il controllo locale, così le luci possono reagire anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Rende le luci Hue raggiungibili
- Rende smart gli interruttori esistenti
- Controlla luci, stanze o zone
- Senza batteria, neutro richiesto
- Hue Bridge necessario
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103140555
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Sintetico
Durata
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -5 a +40 °C
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
- Completo di morsetto
- Sì
- Interruttore hue incluso
- Sì
- LED integrato
- No
- Aggiornabile con Hue Bridge Philips
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
Garanzia
- 2 anni
- Sì
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Soggiorno
- Style
- Funzionale
- Tipo
- Altro
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103140555
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,07 kg
- Altezza
- 140 mm
- Lunghezza
- 88 mm
- Larghezza
- 45 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004297004
Consumo energetico
- Consumo energetico
- 0,4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 15,0 mm
- Lunghezza complessiva
- 41 mm
- Larghezza complessiva
- 37,3 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Parete, Soffitto
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio
Domande frequenti
Cosa può fare il modulo interruttore a parete Hue?
Il modulo interruttore a parete Hue può essere configurato per diverse modalità di funzionamento, a seconda delle esigenze. Ad esempio, puoi impostarlo per attivare scene diverse in base all'ora corrente del giorno, scorrere le tue scene preferite con pressioni ripetute, accendere sempre la stessa scena, spegnere alcune o tutte le luci nella tua configurazione o persino avviare/arrestare le automazioni. È possibile configurarli tramite l'app Hue.
Quante luci Hue posso controllare con il modulo interruttore a parete Hue?
Un modulo interruttore a parete Hue può controllare fino a due stanze, una zona o persino l'intero sistema di illuminazione intelligente. Dipende da te! Se preferisci controllare solo una sottoserie di luci in una stanza, ti consigliamo di creare prima una zona per ottenere la massima flessibilità in termini di creazione e selezione di scene.
Dove posso montare il modulo interruttore a parete Hue?
Il modulo interruttore a parete Hue è progettato per essere inserito nella scatola elettrica dietro gli interruttori a parete. Assicurati che queste posizioni siano nel raggio d'azione della tua configurazione
Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica del mio modulo interruttore a parete Hue?
Se desideri ripristinare la configurazione predefinita del modulo interruttore a parete Hue o se stai cercando di rimuovere comportamenti indesiderati, vai alla schermata di modifica del tuo dispositivo e tocca il pulsante Reimposta. Se i problemi persistono, prova a eliminare l'interruttore dall'app Hue e a reimpostare fisicamente il dispositivo premendo il pulsante di configurazione per più di 10 secondi, quindi aggiungilo di nuovo tramite l'app Hue.
Posso utilizzare il modulo interruttore a parete Hue con le automazioni?
SÌ! I pulsanti sui moduli degli interruttori a parete possono essere configurati per attivare luci o automazioni. Se selezioni le automazioni, ti sarà consentito avviare e/o interrompere qualsiasi automazione che può essere attivata manualmente tramite l'app. Ad esempio, avvia l'automazione della presenza mimica ogni volta che esci
Come posso aggiungere il modulo interruttore a parete Hue alla mia configurazione Hue?
Puoi aggiungere un modulo dell'interruttore a parete Hue alla configurazione selezionando l'app Hue > Impostazioni > Dispositivi e toccando il pulsante +.
Posso usare un modulo dell'interruttore a parete Hue per controllare le luci per esterni?
Sì. Puoi configurare un modulo interruttore a parete Hue per controllare le luci Hue esterne tramite l'app Hue. Tuttavia, sono progettati per ambienti chiusi, quindi assicurati di utilizzarli solo all'interno.
Come scelgo il modulo per interruttore a parete Philips Hue giusto?
Per aiutarti a scegliere il modulo per interruttore a parete Philips Hue giusto, consulta la nostra guida qui.
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