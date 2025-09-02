Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White A60 - lampadina connessa E27 - 1600

A60 - lampadina connessa E27 - 1600

Aggiungi un'illuminazione nei toni del bianco caldo (2.700 K) di alta qualità nella tua casa con le nostre lampade più smart di sempre. Con una luminosità massima da 1.600 lumen e le funzionalità di oscuramento, puoi davvero personalizzare la luce in base alle tue esigenze, regolandola con fluidità dalla massima luminosità fino al 5% utilizzando l'app Hue.

Prodotti in primo piano

  • Fino a 1.600 lumen
  • Luce bianca calda (2700 K)
  • Intensità regolabile fino all'5% di luminosità
  • Controllo vocale o mediante app
  • Facile da installare e utilizzare
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale
Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth

Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth

Con l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza.Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile.

Controlla le luci con la tua voce*

Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.

Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue

Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue

Le lampadine e le lampade Hue utilizzano una luce bianca tenue. L'intensità regolabile delle luci, da brillante a bassa per la notte, ti consente di colorare casa tua con la giusta tonalità di luce calda quando ti serve.

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.

Specifiche

Durata

  • Numero di cicli di accensione e spegnimento

    50.000

  • Durata nominale

    25.000

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay