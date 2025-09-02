Nuovo
A67 - lampadina connessa E27 - 1600
Aggiungi un'illuminazione nei toni del bianco caldo (2.700 K) di alta qualità nella tua casa con le nostre lampade più smart di sempre. Con una luminosità massima da 1.600 lumen e le funzionalità di oscuramento, puoi davvero personalizzare la luce in base alle tue esigenze, regolandola con fluidità dalla massima luminosità fino al 5% utilizzando l'app Hue.
Attacco
Colore della luce
Modello
Forma
Confezione
- Fino a 1.600 lumen
- Luce bianca calda (2700 K)
- Intensità regolabile fino all'5% di luminosità
- Controllo vocale o mediante app
- Facile da installare e utilizzare
Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth
Con l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza.Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile.
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue
Le lampadine e le lampade Hue utilizzano una luce bianca tenue. L'intensità regolabile delle luci, da brillante a bassa per la notte, ti consente di colorare casa tua con la giusta tonalità di luce calda quando ti serve.
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge
Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.
Specifiche
Durata
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000