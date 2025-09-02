* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
A60 - lampadina connessa E27 - 1100
Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata da luce bianca a spettro completo, regolabile liberamente a qualsiasi intensità compresa tra le accoglienti tonalità della luce di candela e l'energizzante luce bianca vivida. Poi personalizza ulteriormente la tua illuminazione con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.
- Fino a 1.100 lumen
- Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- Controllo vocale o mediante app
- Facile da installare e utilizzare
Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth
Con l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza.Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile.
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde
Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge
Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.
Specifiche
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000