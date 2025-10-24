Faretto Buckram con 2 luci
Il faretto nero Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre due punti luce per illuminare la stanza. Regola ogni punto singolarmente per mettere in evidenza l'angolo desiderato e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità.
Il prezzo attuale è € 139,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo