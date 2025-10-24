Saldi
Faretto doppio Buratto
I faretti Philips Hue White ambiance Buratto vengono forniti con un telecomando dimmer wireless e una lampadina LED White ambiance GU10 che ti consente di rilassarti, leggere e ricaricarti di energia. Scegli una luce bianca naturale che si adatta alla tua routine giornaliera.
Il prezzo attuale è € 97,99, il prezzo originale è € 139,99
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Hue Bridge Pro abilitato
- Dimmer switch incluso
- GU10
- Alluminio
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Metallo