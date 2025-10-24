Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Faretto per il bagno Adore

Faretto per il bagno Adore

Installa un faretto Adore Philips Hue White Ambiance nel tuo bagno e sperimenta le ricette di luce per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti e concentrarti meglio. Utilizza l'interruttore dimmer switch e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Dimmer switch incluso
  • GU10
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay