Faretto per il bagno Adore
Illumina la stanza con il faretto Adore Philips Hue White ambiance. La luce bianca da calda a fredda e le ricette leggere integrate aiutano a darti la giusta carica, concentrati meglio, leggere e rilassarti. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth e sblocca altre funzionalità di luce connessa con Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 89,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo