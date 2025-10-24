Illumina la stanza con il faretto Adore Philips Hue White ambiance. La luce bianca da calda a fredda e le ricette leggere integrate aiutano a darti la giusta carica, concentrati meglio, leggere e rilassarti. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth e sblocca altre funzionalità di luce connessa con Bridge Hue.