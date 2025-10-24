Faretto singolo Buckram estensione
Il faretto nero Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre una luce bianca da calda a fredda per la tua routine quotidiana. Regolalo per illuminare l'angolo desiderato della tua stanza e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth, oppure connettiti al Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità di luce connessa.
Il prezzo attuale è € 59,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo