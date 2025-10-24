Faretto singolo Pillar est.
Usa il faretto singolo nero Pillar di Philips Hue White ambiance per ottenere una luce bianca calda o fredda in qualsiasi stanza della tua casa. Gestisci il tutto facilmente tramite Bluetooth, oppure sblocca la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa con il Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 69,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo