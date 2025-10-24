Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Faretto triplo Buckram

Faretto triplo Buckram

Il faretto nero Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre due punti luce per illuminare la stanza. Regola ogni punto singolarmente per mettere in evidenza l'angolo desiderato e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità d'illuminazione connessa.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Include lampadina LED gu10
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Dimmer switch incluso
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay