Pannello rotondo Aurelle
Collega la plafoniera Aurelle Philips Hue White Ambiance al tuo sistema Philips Hue e potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Progettata per farti sentire ancora più a casa.
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Alluminio