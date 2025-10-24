Plafoniera Fair
Grazie a un'illuminazione unica e brillante a 360°, la plafoniera bianca Fair Philips Hue White ambiance offre luce bianca da calda a fredda con ricette integrate, da gestire facilmente con Hue dimmer switch incluso oppure tramite Bluetooth. Collegala al Bridge Hue per altre funzioni d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 219,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo