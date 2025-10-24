Plafoniera Still
L'esclusivo design arrotondato della plafoniera argento Still di Philips Hue White ambiance offre migliaia di sfumature di luce bianca calda o fredda in qualsiasi momento della giornata. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth e sblocca altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 159,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Metallo