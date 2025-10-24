Saldi
Sospensione Devote
Ottieni migliaia di sfumature di luce bianca calda-fredda grazie al design elegante della lampada a sospensione Devote di Philips Hue White Ambiance. Ottieni il controllo istantaneo con l'app Philips Hue Bluetooth o aggiungi un Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità di illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 63,96, il prezzo originale è € 79,95
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED E27
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo