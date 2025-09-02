* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Essential starter kit: 4 E27 lampadine connesse (806 lm)
Entra nel mondo dell'illuminazione smart con questo starter kit Philips Hue Essential, con quattro lampadine a colori e bianco regolabili che puoi facilmente regolare da calda e confortevole a bianca fredda. Crea l'ambiente perfetto con facile regolazione della luminosità, milioni di colori e una libreria di scene di luce ideate dai nostri esperti. Oppure, puoi crearne una tua! Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Controlla tramite voce, app o qualsiasi accessorio smart.
- Fino a 806 lumen
- Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)
- Intensità regolabile fino al 2% di luminosità
- Colore delle luci Essential
- Hue Bridge incluso
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Gioca con luci connesse colorate
Non ci sono limiti con Philips Hue: con oltre 16 milioni di colori, puoi trasformare la tua casa in una perfetta sala da ballo, ravvivare un racconto della buonanotte e molto altro ancora. Utilizza scenari luminosi programmati per portare l'estate a casa tua in qualsiasi momento tu lo desideri o usa le tue foto per rivivere momenti speciali.
Sincronizza filmati, programmi TV, musica e giochi con luci intelligenti
Porta lo spettacolo a nuovi livelli sincronizzando l'azione sullo schermo o il ritmo della musica con le luci intelligenti.* Scegli il modo in cui desideri sincronizzare le luci con filmati, musica (inclusa l'integrazione con Spotify), programmi TV o giochi e osserva come reagiscono le luci a colori nella tua area Spettacolo. *Hue Bridge necessario
Hub di automazione della casa connessa: Bridge Hue
Il Bridge Hue è un componente essenziale di un sistema di illuminazione connessa personale Philips Hue. Funziona da cervello operativo, comunicando sia con le lampadine connesse che con l'app Hue per assicurarti che tutto funzioni correttamente. Inoltre, il bridge attiva funzioni di automazione della casa connessa come la pianificazione delle routine e dei timer.
